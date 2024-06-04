На Буковині відправлятимуть у ТЦК порушників кордону, яких розшукує поліція

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На Буковині чоловіків, які намагатимуться незаконно перетнути кордон, будуть направляти одразу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Однак це стосується тих, хто перебуває у розшуку поліції.

Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв у коментарі "Суспільному".

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З кордону одразу в ТЦК

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", — розповів Заруднєв.

За його словами, це передбачено постановою Кабміну про проведення призову на військову службу.

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону додав, що комунікація прикордонників із представниками ТЦК була хорошою і до ухвалення нового закону про мобілізацію, але зараз тільки покращилась.

Нагадаємо, право на перетин кордону мають понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати. Проблеми з виїздом із території України можуть виникати через застарілі дані у ТЦК. Навіть, якщо ви маєте право на виїзд, у вас повинні бути оновлені дані.

Також прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.