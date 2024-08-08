Атака на Белгородскую область ночью 8 августа — есть раненые и разрушения

Масштабный пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о мощной атаке беспилотников на регион. В результате атаки двое пострадавших с осколочными ранениями, а также много разрушений жилых домов.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

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По данным губернатора, якобы Вооруженные силы Украины нанесли удары по селу Ясные Зори, в результате чего ранены два человека, которых госпитализировали. Среди пострадавших женщина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Кроме того, повреждены здания и четыре автомобиля.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Также Гладков сообщил о седьмом за сутки обстреле Шебекино. Пока без пострадавших.

"В результате обстрела в 6 частных домовладениях выбиты окна, иссечены фасады и заборы. Поврежден один легковой автомобиль", — отметил губернатор.