Атака на Белгородскую область ночью 8 августа — есть раненые и разрушения

На Белгородщине жалуются на удары БпЛА — есть тяжело раненые и многочисленные разрушения
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о мощной атаке беспилотников на регион. В результате атаки двое пострадавших с осколочными ранениями, а также много разрушений жилых домов.
Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.
Атака на Белгородскую область 8 августа
По данным губернатора, якобы Вооруженные силы Украины нанесли удары по селу Ясные Зори, в результате чего ранены два человека, которых госпитализировали. Среди пострадавших женщина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Кроме того, повреждены здания и четыре автомобиля.
Также Гладков сообщил о седьмом за сутки обстреле Шебекино. Пока без пострадавших.
"В результате обстрела в 6 частных домовладениях выбиты окна, иссечены фасады и заборы. Поврежден один легковой автомобиль", — отметил губернатор.
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