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На Белгородщине жалуются на удары БпЛА — есть тяжело раненые и многочисленные разрушения

8 августа 2024 03:43
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака на Белгородскую область ночью 8 августа — есть раненые и разрушения
Масштабный пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о мощной атаке беспилотников на регион. В результате атаки двое пострадавших с осколочными ранениями, а также много разрушений жилых домов.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

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Атака на Белгородскую область 8 августа

По данным губернатора, якобы Вооруженные силы Украины нанесли удары по селу Ясные Зори, в результате чего ранены два человека, которых госпитализировали. Среди пострадавших женщина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Кроме того, повреждены здания и четыре автомобиля. 

Последствия атаки БпЛА на Белгородскую область 8 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Также Гладков сообщил о седьмом за сутки обстреле Шебекино. Пока без пострадавших.

"В результате обстрела в 6 частных домовладениях выбиты окна, иссечены фасады и заборы. Поврежден один легковой автомобиль", — отметил губернатор.

Обстрел России в ночь на 8 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

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