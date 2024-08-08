Атака на Бєлгородську область вночі 8 серпня — є поранені та руйнування

На Бєлгородщині скаржаться на удари БпЛА — є тяжко поранені та численні руйнування
Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про потужну атаку безпілотників на регіон. Внаслідок атаки двоє постраждалих з осколковими пораненнями, а також багато руйнувань житлових будинків.
Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.
Атака на Бєлгородську область 8 серпня
За даними губернатора, нібито Збройні сили України завдали ударів по селу Ясні Зорі, у результаті чого поранено двоє людей, яких ушпиталили. Серед постраждалих жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями. Крім того, пошкоджено будівлі та чотири авто.
Також Гладков повідомив про сьомий за добу обстріл Шебекіного. Наразі без постраждалих.
"Внаслідок обстрілу у 6 приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічені фасади та паркани. Пошкоджено один легковий автомобіль", — зазначив губернатор.
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