Атака на Бєлгородську область вночі 8 серпня — є поранені та руйнування

Масштабна пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про потужну атаку безпілотників на регіон. Внаслідок атаки двоє постраждалих з осколковими пораненнями, а також багато руйнувань житлових будинків.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

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За даними губернатора, нібито Збройні сили України завдали ударів по селу Ясні Зорі, у результаті чого поранено двоє людей, яких ушпиталили. Серед постраждалих жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями. Крім того, пошкоджено будівлі та чотири авто.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу В'ячеслава Гладкова

Також Гладков повідомив про сьомий за добу обстріл Шебекіного. Наразі без постраждалих.

"Внаслідок обстрілу у 6 приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічені фасади та паркани. Пошкоджено один легковий автомобіль", — зазначив губернатор.