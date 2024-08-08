Мародерство російських військових у Бєлгородській області — місцеві скаржаться

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Бійці Головного управління розвідки України перехопили розмову мешканки Бєлгородської області Росії, яка скаржилась на мародерство. За її словами, до крадіжок вдаються свої ж військові.

Розмову росіян ГУР опублікувало в Telegram у середу, 7 серпня.

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"А сама зі свого будинку нікуди. Он як послухаєш там в Козинці (село в Бєлгородській області РФ. — Ред.) військові наші чудили. Навіть з петель, кажуть, ворота зняли, а потім цигани додали. Жах, все винесли. Позорище, блін. Я раніше думала, що це чутки, а які чутки? Я ж тоді раз і рвонулася, що ж найперша прилетіла. Кажу, нехай гримне, так краще в моєму будинку гримне, аніж військові це все забирають, жах", — бідкається росіянка.

Як відомо, мародерством російські солдати в прикордонній з Україною Бєлгородській області займаються вже доволі давно. Це почалося після того, як місцева влада евакуювала мешканців із 14 населених пунктів, залишивши там своїх військових для охорони майна місцевих жителів, однак солдати вирішили вдатися до грабунків.