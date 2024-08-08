Мародерство российских военных в Белгородской области — местные жалуются

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Бойцы Главного управления разведки Украины перехватили разговор жаловавшейся на мародерство жительницы Белгородской области России. По ее словам, к воровству прибегают свои же военные.

Разговор россиян ГУР опубликовал в Telegram в среду, 7 августа.

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"А сама из своего дома некуда. Вот как послушаешь там в Козинке (село в Белгородской области РФ. — Ред.) военные наши чудили. Даже с петель, говорят, ворота сняли, а потом цыгане добавили. Ужас, все вынесли. Позорище, блин. Я раньше думала, что это слух, а какой слух? Я же тогда раз и рванулась, что самая первая прилетела. Говорю, пусть грохнет, так лучше в моем доме грохнет, чем военные это все забирают, ужас", — жалуется россиянка.

Как известно, мародерством российские солдаты в приграничной с Украиной Белгородской области занимаются уже давно. Это началось после того, как местные власти эвакуировали жителей из 14 населенных пунктов, оставив там своих военных для охраны имущества местных жителей, однако солдаты решили прибегнуть к грабежам.