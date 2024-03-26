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МИД Британии вызвал представителя Китая из-за злонамеренной киберактивности

26 марта 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
МИД Британии вызвал представителя Китая из-за злонамеренной киберактивности
Министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон. Фото: SkyNews
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Китая. Причиной являются хакерские атаки.

Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД во вторник, 26 марта.

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МИД Британии вызвал представителя Китая

Китайскому дипломату в Лондоне выразили осуждение китайских госорганизаций и отдельных лиц, которые "осуществляют злонамеренную кибердеятельность против демократических институтов Великобритании и парламентариев".

"Правительство Соединенного Королевства не потерпит такой угрожающей деятельности и будет продолжать принимать решительные меры с партнерами по всему миру, чтобы ответить", — говорится в сообщении.

Недавно заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Доуден объявил о введении жестких санкций против подставной компании и двух лиц из КНР, причастных к злонамеренной киберактивности.

Напомним, группа хакеров "Кибер Сопротивление" получила доступ к переписке главы Госдумы России Вячеслава Володина с президентом Путиным. Письмо включает предложения по усилению контроля и конфронтации РФ со странами Запада после выборов.

Также в России заявили, что хакеры RaHDIt якобы сломали базу данных украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Киберспециалисты опубликовали личные данные 2600 сотрудников военкоматов. Однако хакеры перепутали фото и вместо председателя Львовского ТЦК Артура Ниязова распространили фотографию главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Великобритания
Китай
МИД
хакеры

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