МЗС Британії викликало представника Китаю через зловмисну кіберактивність

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон. Фото: SkyNews

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Китаю. Причиною є хакерські атаки.

Про це йдеться у пресрелізі британського МЗС у вівторок, 26 березня.

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Китайському дипломату в Лондоні висловили засудження китайських держорганізацій і окремих осіб, які "здійснюють зловмисну кібердіяльність проти демократичних інституцій Великої Британії та парламентарів".

"Уряд Сполученого Королівства не потерпить такої загрозливої діяльності та продовжуватиме вживати рішучих заходів із партнерами по всьому світу, щоб відповісти", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно заступник прем’єр-міністра Великої Британії Олівер Доуден оголосив про запровадження жорстких санкцій проти підставної компанії та двох осіб з КНР, які причетні до зловмисної кіберактивності.

Нагадаємо, група хакерів "Кібер Спротив" отримала доступ до листування голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна з президентом Путіним. Лист включає пропозиції щодо посилення контролю та конфронтації РФ з країнами Заходу після "виборів".

Також у Росії заявили, що хакери RaHDIt нібито зламали базу даних українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Кіберспеціалісти опублікували особисті дані 2600 співробітників військкоматів. Однак, хакери переплутали фото та замість голови Львівського ТЦК Артура Ніязова поширили світлину очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.