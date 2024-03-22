МВФ принял передачу Украине транша в размере 880 млн дол.

Женщина держbn в руках деньги. Фото: Новини.LIVE

Совет Международного валютного фонда согласовал для Украины четвертый транш в размере около 880 миллионов долларов. Средства должны поступить в течение двух-трех дней.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ в четверг, 21 марта.

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"Власти продолжают сильно работать в рамках EFF в сложных условиях, отвечая всем, кроме одного количественным критериям эффективности на конец декабря, всем структурным ориентирам до конца февраля и всем ориентировочным целям", — отмечается в пресс-релизе.

По словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, средства должны поступить в Украину в течение двух-трех дней.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что деньги используют для покрытия важнейших бюджетных расходов и сохранения макрофинансовой стабильности.

Что известно о программе МВФ EFF

Как известно, МВФ действует согласно четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) Украины, которая составляет 15,6 миллиарда долларов. Программа была утверждена в прошлом году 31 марта, она также входит в пакет международной поддержки на сумму 122 миллиарда долларов.

Напомним, Шмыгаль недавно заявил, что в этом году Украина может получить от МВФ 5,4 млрд долларов. Всего на протяжении 2022-2023 годов Фонд предоставил нашему государству уже 7 млрд долларов США.

Также мы писали, что помочь Украине намерена Эстония. Так, во время рабочей поездки в Киев в четверг, 21 марта, министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.