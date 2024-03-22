Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow МВФ принял передачу Украине транша в размере 880 млн дол. arrow

МВФ принял передачу Украине транша в размере 880 млн дол.

22 марта 2024 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
МВФ принял передачу Украине транша в размере 880 млн дол.
Женщина держbn в руках деньги. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Совет Международного валютного фонда согласовал для Украины четвертый транш в размере около 880 миллионов долларов. Средства должны поступить в течение двух-трех дней.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ в четверг, 21 марта.

Читайте также:

МВФ передаст Украине 880 млн дол.

"Власти продолжают сильно работать в рамках EFF в сложных условиях, отвечая всем, кроме одного количественным критериям эффективности на конец декабря, всем структурным ориентирам до конца февраля и всем ориентировочным целям", — отмечается в пресс-релизе.

По словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, средства должны поступить в Украину в течение двух-трех дней.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что деньги используют для покрытия важнейших бюджетных расходов и сохранения макрофинансовой стабильности.

Что известно о программе МВФ EFF

Как известно, МВФ действует согласно четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) Украины, которая составляет 15,6 миллиарда долларов. Программа была утверждена в прошлом году 31 марта, она также входит в пакет международной поддержки на сумму 122 миллиарда долларов.

Напомним, Шмыгаль недавно заявил, что в этом году Украина может получить от МВФ 5,4 млрд долларов. Всего на протяжении 2022-2023 годов Фонд предоставил нашему государству уже 7 млрд долларов США.

Также мы писали, что помочь Украине намерена Эстония. Так, во время рабочей поездки в Киев в четверг, 21 марта, министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

МВФ
транш
Европейский союз
финансовая помощь
деньги
Украина
помощь
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом