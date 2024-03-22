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МВФ ухвалив передачу Україні траншу в розмірі 880 млн дол.

22 березня 2024 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
МВФ ухвалив передачу Україні траншу в розмірі 880 млн дол.
Жінка тримає в руках гроші. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рада Міжнародного валютного фонду погодила для України четвертий транш в розмірі близько 880 мільйонів доларів. Кошти мають надійти упродовж двох-трьох днів.

Про це повідомляє пресслужба МВФ у четвер, 21 березня.

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"Влада продовжує сильно працювати в рамках EFF в складних умовах, відповідаючи всім, крім одного кількісним критеріям ефективності на кінець грудня, всім структурним орієнтирам до кінця лютого та всім орієнтовним цілям", — зазначено в пресрелізі.

За словами глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, кошти мають надійти в Україну упродовж двох-трьох днів.

Нещодавно премʼєр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що гроші використають для покриття найважливіших бюджетних видатків та збереження макрофінансової стабільності.

Що відомо про програму МВФ EFF

Як відомо, МВФ діє згідно з чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) України, що становить 15,6 мільярда доларів. Програму затвердили торік 31 березня, вона також входить у пакет міжнародної підтримки на суму 122 мільярди доларів.

Нагадаємо, Шмигаль нещодавно заявив, що цьогоріч Україна може отримати від МВФ 5,4 млрд доларів. Загалом впродовж 2022-2023 років Фонд надав нашій державі вже 7 млрд доларів США.

Також ми писали, що допомогти Україні має намір Естонія. Так, під час робочої поїздки до Києва у четвер, 21 березня, міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

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