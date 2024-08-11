Александр Дугин хочет, чтобы убийством главы СБУ Малюка и главы ОП Ермака занялся киллер ФСБ Красиков

"Мозг Путина" составил список украинцев для ликвидации — кто в него попал
Александр Дугин, идеолог "русского мира", один из самых влиятельных пропагандистов РФ, оказывающий влияние на президента РФ Владимира Путина, составил список людей, которых нужно ликвидировать. В него попал глава СБУ Малюк, руководитель Офиса президента Ермак и российские оппозиционеры.
Об этом 10 августа, в субботу, сообщает оппозиционное Кремлю Агентство.Новости.
Кто по мнению Дугина должен выполнить ликвидацию "врагов Кремля"
Как известно, благодаря обмену между США и Россией в Москву среди прочих вернулся киллер Вадим Красиков, являющийся штатным агентом ФСБ. В Германии он был приговорен к пожизненному заключению за убийство в центре Берлина чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Именно Красикову адресовал такую просьбу в своем Telegram Александр Дугин.
Кто попал в "расстрельный список" Дугина
Среди перечисленных Дугиным глава СБУ Василий Малюк, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, журналист-расследователь Христо Грозев, эксдепутат Госдумы Илья Пономарев и администратор оппозиционного Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ".
Западные СМИ в своих публикациях о Дугине называют его "философом Путина" и даже "мозгом Путина". С началом войны он стал активно цитироваться госканалами РФ и участвовать в статусных форумах.
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