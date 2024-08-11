Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow "Мозг Путина" составил список украинцев для ликвидации — кто в него попал arrow

"Мозг Путина" составил список украинцев для ликвидации — кто в него попал

11 августа 2024 05:45
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Александр Дугин хочет, чтобы убийством главы СБУ Малюка и главы ОП Ермака занялся киллер ФСБ Красиков
Александр Дугин. Фото: Delfi
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Александр Дугин, идеолог "русского мира", один из самых влиятельных пропагандистов РФ, оказывающий влияние на президента РФ Владимира Путина, составил список людей, которых нужно ликвидировать. В него попал глава СБУ Малюк, руководитель Офиса президента Ермак и российские оппозиционеры.

Об этом 10 августа, в субботу, сообщает оппозиционное Кремлю Агентство.Новости.

Читайте также:

Кто по мнению Дугина должен выполнить ликвидацию "врагов Кремля"

Как известно, благодаря обмену между США и Россией в Москву среди прочих вернулся киллер Вадим Красиков, являющийся штатным агентом ФСБ. В Германии он был приговорен к пожизненному заключению за убийство в центре Берлина чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Именно Красикову адресовал такую просьбу в своем Telegram Александр Дугин.

None - фото 1
Сообщения Александра Дугина в Telegram. Фото: Скриншот

 

Кто попал в "расстрельный список" Дугина

Среди перечисленных Дугиным глава СБУ Василий Малюк, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, журналист-расследователь Христо Грозев, эксдепутат Госдумы Илья Пономарев и администратор оппозиционного Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ".

Западные СМИ в своих публикациях о Дугине называют его "философом Путина" и даже "мозгом Путина". С началом войны он стал активно цитироваться госканалами РФ и участвовать в статусных форумах.

Также важные новости дня по теме:

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Невыплаченная пенсия — как получить выплаты за родственника в Украине

06:01 Клиенты Ощадбанка теряют доступ к своим средствам — какая причина

05:55 Является ли ожирение основанием для непригодности к военной службе — что говорит закон

05:47 На море лучше не ходить — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня

05:45 "Мозг Путина" составил список украинцев для ликвидации — кто в него попал

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

04:50 В РФ прогнозируют масштабный блекаут — это произойдет, если ВСУ захватят Курскую АЭС

04:42 В Курске сбитая ракета попала в дом, а в Белгороде и Воронеже взрывы и постоянные тревоги

04:30 Жара +33 °С и дожди — синоптики предостерегли ряд областей об опасности сегодня

Срочная новость

04:03 В Киевской области раздаются взрывы — ПВО отбивает атаку ударных БпЛА

03:55 В Минобороны заявили, что "Резерв+" будет выполнять онлайн-функции ТЦК

06:10 Невыплаченная пенсия — как получить выплаты за родственника в Украине

06:01 Клиенты Ощадбанка теряют доступ к своим средствам — какая причина

05:55 Является ли ожирение основанием для непригодности к военной службе — что говорит закон

05:47 На море лучше не ходить — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня

05:45 "Мозг Путина" составил список украинцев для ликвидации — кто в него попал

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

04:50 В РФ прогнозируют масштабный блекаут — это произойдет, если ВСУ захватят Курскую АЭС

04:42 В Курске сбитая ракета попала в дом, а в Белгороде и Воронеже взрывы и постоянные тревоги

04:30 Жара +33 °С и дожди — синоптики предостерегли ряд областей об опасности сегодня

Срочная новость

04:03 В Киевской области раздаются взрывы — ПВО отбивает атаку ударных БпЛА

03:55 В Минобороны заявили, что "Резерв+" будет выполнять онлайн-функции ТЦК

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут