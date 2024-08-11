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"Мозок Путіна" склав список українців для ліквідації — хто в нього потрапив

11 серпня 2024 05:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Олександр Дугін хоче, щоб вбивством голови СБУ Малюка та голови ОП Єрмака зайнявся кілер ФСБ Красіков
Олександр Дугін. Фото: Delfi
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Олександр Дугін, ідеолог "русского мира", один із найвпливовіших пропагандистів РФ, що має вплив на президента РФ Володимира Путіна, склав список людей, яких треба ліквідувати. В нього потрапив голова СБУ Малюк, керівник Офісу президента Єрмак та російські опозиціонери.   

Про це 10 серпня, у суботу повідомляє опозиційне Кремлю Агентство.Новости.

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Як відомо, завдяки обміну між США та Росією в Москву серед інших повернувся кілер Вадім Красіков, що є штатним агентом ФСБ. У Німеччині він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство в центрі Берліна чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Саме Красікову адресував таке прохання у своєму Telegram Олександр Дугін.

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Повідомлення Олександра Дугіна в Telegram. Фото: Скриншот

 

Хто потрапив у "розстрільний список" Дугіна

Серед перерахованих Дугіним є глава СБУ Василь Малюк, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, журналіст-розслідувач Христо Грозєв, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов та адміністратор опозиційного Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ".

Західні ЗМІ у своїх публікаціях про Дугіна називають його "філософом Путіна" і навіть "мозком Путіна". З початком війни він став активно цитуватися держканалами РФ і брати участь у статусних форумах. 

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