Моряки из стрелкового оружия уничтожили катер хуситов в Красном море

Уничтожение катера хуситов. Фото: скриншот с видео

В сети распространили видео, на котором видно, как экипаж контейнеровоза из стрелкового оружия уничтожает безэкипажный хуторский катер. Событие произошло в Красном море. По информации пользователей соцсетей, на видео были украинцы, однако официальной информации нет.

Видео распространилось по сети во вторник, 23 июля.

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Уничтожение катера хуситов в Красном море

"Попали", — говорит мужчина в видео.

Хуситы, они же "пираты Красного моря", уже полгода атакуют корабли. Известно, что под удар попадают иногда российские танкеры с нефтью, хотя в Москву они настроены достаточно дружественно.

Напомним, 20 июля Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене, что привело к гибели и ранениям людей. Армия обороны Израиля подтвердила, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против Израиля за последние месяцы.

Также Израиль почти ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС, ответственного за кровавое террористическое нападение 7 октября. Тем временем военные возможности группировки значительно снизились, и они больше не способны вести полноценную войну против израильской армии.