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Моряки знищили катер хуситів у Червоному морі — відео

23 липня 2024 16:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Моряки зі стрілецької зброї знищили катер хуситів у Червоному морі
Знищеня катера хуситів. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У мережі поширили відео, на якому видно, як екіпаж контейнеровоза зі стрілецької зброї знищує безекіпажний катер хуситів. Подія відбулася у Червоному морі. За інформацією користувачів соцмереж, на відео були українці, однак офіційної інформації немає.

Відео поширилось у мережі у вівторок, 23 липня.

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Знищення катера хуситів у Червоному морі

"Попали", — каже чоловік у відео.

Хусити, вони ж "пірати Червоного моря", вже пів року атакують кораблі. Відомо, що інколи під удар потрапляють російські танкери з нафтою, хоча до Москви вони налаштовані досить дружньо.

Нагадаємо, 20 липня Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти Ізраїлю за останні місяці.

Також Ізраїль майже ліквідував командира бойового крила ХАМАС, відповідального за кривавий терористичний напад 7 жовтня. Тим часом військові спроможності угруповання значно знизились, і вони більше не здатні вести повноцінну війну проти ізраїльської армії.

зброя українці стрілянина Україна море хусити

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