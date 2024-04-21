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Молдавский бизнесмен Шор объявил о создании пророссийской партии в стране

21 апреля 2024 19:15
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Молдавский бизнесмен Шор объявил о создании пророссийской партии в стране
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Фото с Facebook
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Оппозиция Молдовы сформировала политический блок "Победа". Целью блока является возобновление отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Возглавил блок Илан Шор, башкан Гагаузии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем политсовета блока, а депутат Марина Таубер — секретарем исполкома. Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину назвал новое образование "организованным преступным блоком".

Молдавская оппозиция сформировала политический блок "Победа" для восстановления отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС, заявил Шор.
Скриншот по росСМИ

Об этом заявил лидер блока, оппозиционный политик Илан Шор.

В созданный Шором предвыборный блок вошли партии "Шор", "Возрождение", "Шанс", "Альтернатива и силы спасения Молдовы" и "Виктория".

"Наш блок назван "Победа", и речь идет не только о победе на предстоящих выборах. После них начнется настоящая работа. И сейчас важно, чтобы победу одержал разум. Мы предлагаем новый путь в Молдову", — добавил Шор.

Ранее мы сообщали, что молдавский беглый бизнесмен, владелец пророссийской партии Илан Шор потерял депутатский мандат. Так парламент отреагировал на приговор Шора к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что в феврале 2023 г. в столице Молдовы прошла антиправительственная акция протеста, на которой заметили россиян. Граждане России активно участвовали в митинге. А саму акцию протеста организовало несколько пророссийских партий, в том числе и партия "Шор".

Молдова
оппозиция
олигархи
Россия

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