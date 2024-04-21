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Молдавський бізнесмен Шор оголосив про створення проросійської партії в країні

21 квітня 2024 19:15
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Молдавський бізнесмен Шор оголосив про створення проросійської партії в країні
Молдавський бізнесмен Ілан Шор. Фото з Facebook
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Опозиція Молдови сформувала політичний блок "Перемога". Метою блока є відновлення відносин з РФ, СНД и ЄАЕС.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Докладніше про утворення блока опозиційного олігарха-втікача

Очолив блок Ілан Шор, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул стала виконавчим секретарем політради блоку, а депутат Марина Таубер — секретарем виконкому. Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину назвав нове утворення "організованим злочинним блоком".

Молдавская оппозиция сформировала политический блок "Победа" для восстановления отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС, заявил Шор
Скриншот з росЗМІ

Про це заявив лідер блока, опозиційний політик Ілан Шор.

До створеного Шором передвиборчого блоку увійшли партії "Шор", "Відродження", "Шанс", "Альтернатива та сили порятунку Молдови" та "Вікторія".

"Наш блок названий "Перемога", і йдеться не лише про перемогу на майбутніх виборах. Після них розпочнеться справжня робота. І зараз важливо, щоб перемогу здобув розум. Ми пропонуємо новий шлях до Молдови", — додав Шор.

Раніше ми повідомляли, що молдавський бізнесмен-утікач, власник проросійської партії Ілан Шор втратив депутатський мандат. Так парламент відреагував на засудження Шора до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року в столиці Молдови пройшла антиурядова акція протесту, на якій помітили росіян. Громадяни Росії брали активну участь у мітингу. А саму акцію протесту організувало кілька проросійських партій, зокрема, і партія "Шор".

Молдова
опозиція
олігархи
Росія

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