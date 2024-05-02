Модель, ставшая образом интерактивного представителя МИД, посещала оккупированный Донецк

Розали Номбре в Донецке. Фото: Розали Номбре / Instagram

Модель, блогер и бывшая участница шоу "Холостяк" Розали Номбре, которая стала прообразом для интерактивного представителя Министерства иностранных дел Украины, вновь попала в скандал. Стало известно, что девушка посетила оккупированный Донецк незадолго до полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют фотографии , которые Номбре опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Номбре опубликовала пост с несколькими фотографиями 19 января 2022 года, сделанными в центральной части оккупированного Донецка.

Сообщение Розали Номбре. Фото: скриншот

Сообщение Розали Номбре. Фото: скриншот

Стоит отметить, что Номбре родилась в Донецке в 1997 году, а через несколько лет переехала в Харьков.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины с помощью технологий искусственного интеллекта создало представительницу по консульским вопросам Викторию Ши. Цифровое лицо разработали на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсера Розали Номбре, которая согласилась на участие в проекте МИД.

Также мы говорили, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.