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Модель, ставшая образом интерактивного представителя МИД, посещала оккупированный Донецк

2 мая 2024 22:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Модель, ставшая образом интерактивного представителя МИД, посещала оккупированный Донецк
Розали Номбре в Донецке. Фото: Розали Номбре / Instagram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Модель, блогер и бывшая участница шоу "Холостяк" Розали Номбре, которая стала прообразом для интерактивного представителя Министерства иностранных дел Украины, вновь попала в скандал. Стало известно, что девушка посетила оккупированный Донецк незадолго до полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют фотографии , которые Номбре опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Номбре посещала оккупированный Донецк

Номбре опубликовала пост с несколькими фотографиями 19 января 2022 года, сделанными в центральной части оккупированного Донецка.

Модель, ставшая образом интерактивного представителя МИД, посещала оккупированный Донецк - фото 1
Сообщение Розали Номбре. Фото: скриншот
Модель, ставшая образом интерактивного представителя МИД, посещала оккупированный Донецк - фото 2
Сообщение Розали Номбре. Фото: скриншот

Стоит отметить, что Номбре родилась в Донецке в 1997 году, а через несколько лет переехала в Харьков.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины с помощью технологий искусственного интеллекта создало представительницу по консульским вопросам Викторию Ши. Цифровое лицо разработали на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсера Розали Номбре, которая согласилась на участие в проекте МИД.

Также мы говорили, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

МИД
Instagram
Донецк
модель
оккупация

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