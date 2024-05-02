Модель, яка стала образом інтерактивного речника МЗС, відвідувала окупований Донецьк

Розалі Номбре в Донецьку. Фото: Розалі Номбре / Instagram

Модель, блогерка і колишня учасниця шоу "Холостяк" Розалі Номбре, яка стала прообразом для інтерактивного речника Міністерства закордонних справ України, знов втрапила у скандал. Стало відомо, що дівчина відвідала окупований Донецьк незадовго до повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать фотографії, які Номбре опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Номбре відвідувала окупований Донецьк

Номбре опублікувала пост із кількома фотографіями 19 січня 2022 року, зробленими в центральній частині окупованого Донецька.

Допис Розалі Номбре. Фото: скриншот

Допис Розалі Номбре. Фото: скриншот

Варто зазначити, що Номбре народилася в Донецьку у 1997 році, а через кілька років переїхала до Харкова.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України за допомогою технологій штучного інтелекту створило представницю з консульських питань Вікторію Ші. Цифрову особу розробили на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася на участь у проєкті МЗС.

Також ми розповідали, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.