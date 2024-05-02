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Модель, яка стала образом інтерактивного речника МЗС, відвідувала окупований Донецьк

2 травня 2024 22:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Модель, яка стала образом інтерактивного речника МЗС, відвідувала окупований Донецьк
Розалі Номбре в Донецьку. Фото: Розалі Номбре / Instagram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Модель, блогерка і колишня учасниця шоу "Холостяк" Розалі Номбре, яка стала прообразом для інтерактивного речника Міністерства закордонних справ України, знов втрапила у скандал. Стало відомо, що дівчина відвідала окупований Донецьк незадовго до повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать фотографії, які Номбре опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Номбре відвідувала окупований Донецьк

Номбре опублікувала пост із кількома фотографіями 19 січня 2022 року, зробленими в центральній частині окупованого Донецька.

Модель, яка стала образом інтерактивного речника МЗС, відвідувала окупований Донецьк - фото 1
Допис Розалі Номбре. Фото: скриншот
Модель, яка стала образом інтерактивного речника МЗС, відвідувала окупований Донецьк - фото 2
Допис Розалі Номбре. Фото: скриншот

Варто зазначити, що Номбре народилася в Донецьку у 1997 році, а через кілька років переїхала до Харкова.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України за допомогою технологій штучного інтелекту створило представницю з консульських питань Вікторію Ші. Цифрову особу розробили на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася на участь у проєкті МЗС. 

Також ми розповідали, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

МЗС
Instagram
Донецьк
модель
окупація

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