Вступительная кампания-2024, НМТ и сокращение вузов: интервью Гришиной

Юлия Гришина. Фото: Новини.LIVE

Будут ли мобилизовывать студентов, которые получают второе высшее образование, когда закроют школы с малым количеством детей и каким будет новый законопроект о дошкольном образовании — в интервью Новини.LIVE рассказала Юлия Гришина, депутат Верховной Рады и член комитета образования.

Какой будет вступительная кампания в этом году?

— Особенностью вступительной кампании этого года является то, что ВНО, к которому мы привыкли до войны, фактически работает в упрощенном формате — это национальный мультипредметный тест (НМТ) с меньшим количеством предметов, вопросов, который сдается в один день. Это делается для максимального соблюдения условий безопасности.

Читайте также:

Раньше, до войны, во время ВНО каждый предмет сдавался в отдельный день. Также абитуриенты имели возможность поступать на большое количество специальностей, сдавая вступительный экзамен.

После войны на большинство специальностей ввели единый вступительный экзамен, чтобы обеспечить каждому нашему абитуриенту возможность поступления в условиях полномасштабного вторжения. Особенно важно, когда мы говорим о прифронтовых регионах.

Однако в этом году такая возможность у нас не предусмотрена. Я уже встречалась с ректорами университетов прифронтовых областей, и они говорят, что выведены из перечня территорий, которые относятся к территориям с активными боевыми действиями. Это означает, что абитуриенты из этих регионов должны сдавать национальный мультипредметный тест и поступать только на основании его результатов.

НМТ. Фото: google.com

Второе – добавили экзамен на поступление в магистратуру. Раньше, после окончания бакалавриата, достаточно было написать мотивационное письмо и сдать вступительный экзамен. Сейчас такой возможности нет, абитуриенты должны сдавать два вступительных экзамена ЕФОВ и ЕВИ (единственный профессиональный вступительный экзамен. – ред.). И это тоже дискуссионный вопрос. Ведь одно дело, когда дети, которые учатся в безопасных регионах, имеют больше возможностей для подготовки и могут сдать эти два теста, а другое – когда регион прифронтовый. К примеру, Запорожье, где воздушная тревога почти не прекращается.

Сдать экзамен там может быть проблематично.

Поэтому да, мы должны заботиться о качестве образования, чтобы на магистерку попадали подготовленные люди, но я думаю, во время войны должна быть другая политика. Мы больше должны заботиться о том, чтобы каждый абитуриент мог поступить в учебное заведение.

Следующая проблема — дети из ТОТ, которые являются героями сегодня. Например, когда начинаются онлайн занятия, родители дежурят возле дома, чтобы никто не зашел. Их там контролируют и проверяют (имеется в виду оккупанты. – ред.).

Вот они хотят поступить на магистратуру и не получают такой возможности, потому что вступительные экзамены должны сдавать на подконтрольной части Украины. Я считаю такую политику неправильной и уже направила соответствующие запросы в адрес разных министров.

Как будут сдавать экзамены в регионах, подвергающихся постоянным ракетным и дроновым атакам?

— Для этого был введен НМТ, и в правилах приема было предусмотрено: те, кто не имеет возможности его сдачи, имеют право поступления даже пусть дистанционно в любой университет страны. Это было единственное правильное решение, которое обеспечивало возможность нашим абитуриентам, где бы они ни находились, поступить в украинский университет. И то, что это ограничили, я с этим не согласна.

Обстрелы Запорожья. Фото: Reuters

Ситуация очень сложная и когда ты сидишь в кабинете Министерства образования или в более-менее защищенном Киеве, наверное, сложно понять, как учиться в Запорожье, сдать мультипредметный тест и поступить в университет. Не все могут сделать это, пока война. Уже после нее мы все вернем, и ВНО, и все остальные введения, которые были до полномасштабной.

НМТ планируют ввести также при поступлении в высшие художественные заведения и это вызвало бурную дискуссию в обществе.

— Почти каждый день общаюсь с руководителем союза художественных заведений по этому вопросу. До войны тоже учитывался результат ВНО, но большее значение имел результат творческого конкурса. Ведь художественное образование — это таланты и всегда шла дискуссия, как сделать отбор в художественные учебные заведения более качественным.

С началом войны была отменена необходимость НМТ, и дети начали поступать только по результатам творческого конкурса. Эта практика показала положительные результаты. Действительно важно, чтобы соискателями высшего образования были подготовлены дети, знающие историю Украины, украинский язык. Но европейский опыт говорит о том, что почти нигде нет дополнительных экзаменов при поступлении в художественные заведения. Единственное, что это творческий конкурс, и мы должны находить талантливых детей, чтобы развивать их дальше.

Поэтому пока у нас война — однозначно это нужно менять, а дальше проанализировать опыт предыдущих лет, что действительно важнее при поступлении в художественные учебные заведения.

Могут ли отменить заочное образование, потому что оно, мол, является советским рудиментом?

— Действительно, заочное образование воспринимается многими как советский рудимент. В общем, у нас есть несколько форм обучения — заочная, дневная, дистанционная. Заочная форма существует во всем мире, но наш формат в Украине действительно устаревший. Его нужно менять.

Учеба в вузе. Фото: ukrinform.ua

В законе о высшем образовании содержится неурегулированное понятие, как должно происходить обучение на заочной форме. Это дает возможность злоупотребления университетами и делать так, что фактически раз в год группа заехала, послушала все лекции и даже экзамены сдала, а через 5 лет получила дипломы. В таком случае качество образования будет страдать.

Поэтому формат заочного обучения следует изменять, но не отменять. На заочной у нас учится очень много украинцев, в том числе и военные. Это возможность совместить основную работу, воспитание детей, службу в армии с обучением в вузе. Если отменим заочную форму — множество людей потеряет возможность получать высшее образование.

МОН предпринимал такие попытки в представленных ими законопроектах, но позиция комитета и парламента неизменна: отмена заочки не ко времени. Сменить ее — да, и мы будем над этим работать.

Так же дискуссионной оказалась тема сокращения вузов в Украине.

— Уже много лет у нас продолжается эволюционный процесс уменьшения высших учебных заведений, ведь их количество много лет не отвечает потребностям нашей страны. Поэтому да, некоторые вузы объединяются, однако скорость этого процесса не соответствует реалиям нынешней жизни.

МОН проводит политику оптимизации, определенных изменений в сети учреждений высшего образования, но есть много критики того, как это происходит. Часто сами университеты пишут запросы, обращаются, потому что не согласны с объединением. Но все мы, и МОН, и комитет образования, понимаем, что есть едва дышащие университеты. Там нет качества образования и по ним точно нужно принимать решение.

МОН. Фото: UNN

Сейчас во время войны настало время стратегически оформить идею оптимизации. Но процесс должен быть прозрачным, чтобы всем было понятно, по каким критериям объединяются вузы, что мы получим в конечном итоге. Это решение должно приниматься вместе всем сообществом.

Да, оно сложное, потому что никто никогда не согласится на объединение, разве что в университете уже не будет студентов.

С 2025 года в Украине планируется закрыть школы, где учится менее 45 детей. Каким будет этот процесс?

— Проблема урбанизации — всеобщая мировая проблема и Украина в этом процессе находится уже много лет. У нас тоже есть значительный отток населения из сел, поселков и других НП, из-за чего стремительно сокращается количество детей. И когда в школе учится 10-15-40 или даже 100 детей разных классов, то о каком качестве образования может идти речь? Часто в таких школах один учитель может преподавать несколько предметов одновременно. Поэтому позже имеем низкое качество образования из таких школ.

Они постепенно закрываются, а детей переводят в опорные школы. Из других сел их довозят на школьных автобусах. Это общемировая практика, ничего такого тут нет.

Однако в целом процесс болезненный, потому что говорят, если в селе нет школы — нет и села. Нужно понимать, почему это происходит. Ведь школы в формате менее 45 детей не могут работать качественно.

Анонсируется также масштабная реформа детских садов. Какие изменения их ждут?

— Мне не нравится фраза, но она звучит часто, что наши садики похожи на камеру хранения детей. Мы отдаем туда детей, чтобы они просто проводили там время. Да, законодательством предусмотрены определенные учебные программы и тд, но в последние годы настолько мало внимания уделялось дошкольному образованию, инфраструктуре, социальному обеспечению воспитателей, чем вообще наполняется день наших дошкольников, что сады действительно превратились в камеру хранения.

Детский сад. Фото: pixabay

Такого быть не должно, потому что для ребенка это самый яркий период его развития. Содержание дошкольного образования должно быть изменено коренным образом. И мы над этим работаем.

Ко второму чтению готов новый революционный законопроект о дошкольном образовании. Кстати, на сегодняшний день эта система работает еще по законам 1993 года. То есть, последние 30 лет ничего не меняется. К примеру, разница в возрасте моих детей 12 лет и их обоих вела одна и та же воспитательница.

Систему нужно изменять, чтобы дети в садах имели систему дошкольного образования. Так и будет, будет также и инклюзия... Кстати, у нас почти нет инклюзивных детских садов, а к сожалению, количество инклюзивных деток увеличивается с каждым годом по всему миру. Поэтому дошкольное образование в Украине тоже будет инклюзивным, как и школьное.

Появятся центры поддержки родителей, потому что им нужна информация о том, как развивать ребенка с рождения. В застраиваемых кварталах возле многоэтажек обязательно будут строить детский сад.

Это будет совсем другой мир дошкольного образования и дай Бог, соответствующий законопроект мы примем уже в ближайшее время.

Перейдем к теме мобилизации образования. В частности, будут ли мобилизировать аспирантов и студентов. которые получают второе высшее образование?

— Я всегда стою на защите системы образования, но как народный депутат должна занимать государственную позицию, как бы не хотелось всех защитить и прикрыть.

Действительно с начала войны украинцы используют возможность получения второго высшего образования во избежание мобилизации. Но здесь как с заочной формой обучения: каждую проблему следует решать грамотно, поработать над ней. Запретить – это очень просто, но не всегда разумно.

Соискатели второго высшего образования имеют отсрочку от мобилизации, но в новом законопроекте этой нормы уже нет. Думаю, этот вопрос в таком виде и останется.

Что касается аспирантов, то коллеги из комитета обороны закончили поблоковое рассмотрение вопросов и предварительно принято решение, что у аспирантов будет отсрочка от мобилизации, независимо от того, кто за них платит: государство или они самостоятельно. Это решение не окончательное, но должно быть поддержано.

Успеет ли ВР принять законопроект о мобилизации до конца марта?

— Этот закон нам нужен. Как мы знаем, сейчас в ВСУ проходит аудит войск, кто где привлечен, сколько мобилизовано и тд. Это делает руководство ВСУ, а мы параллельно работаем над законопроектом.

Верховная Рада. Фото: FB/Верховная Рада

Делаем все, чтобы не было нарушений Конституции, ищем больше путей мотивации людей идти защищать страну, очень хочется поднять зарплаты. Будет ли он принят до конца марта, зависит от того, успеет ли проработать его комитет по нацбезопасности.

Когда это будет никто точно не знает, но активная работа продолжается. Уже вышли на вторую часть, рассмотрение каждой правки в отдельности и, думаю, в ближайшее время документ пойдет в зал.