Мобилизация, помощь от ЕС и продолжение выплат для ВПЛ — что ждет украинцев с 1 февраля

Люди идут по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в феврале ожидаются изменения относительно государственного бюджета, переселенцев и военнослужащих. В частности, в этом месяце Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации.

Новини.LIVE рассказывают, что нового ждет украинцев в феврале.

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Отмечается, что по тексту нового законопроекта о мобилизации могут ввести электронные повестки, блокирование счетов и лишение водительских прав для уклонистов и усложнение для мужчин-беженцев по замене документов в других странах.

Кроме того, по новому закону должен снизиться мобилизационный возраст, а именно с 27 до 25 лет.

По словам некоторых народных депутатов от "Слуги народа", законопроект будет окончательно утвержден в феврале или марте. Вероятно, при его рассмотрении некоторые нормы изменят.

Выплаты для переселенцев

Известно, что в феврале внутренне-перемещенные лица будут иметь возможность и дальше получать финансовую помощь от государства. Такое решение приняли в Кабинете министров.

Выплаты для переселенцев. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Отмечается, что все, кто был зарегистрирован как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты до марта 2024 года. Однако уже с 1 марта многие переселенцы не получат выплат в размере двух тысяч гривен.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала весны переселенцам будут выплачивать деньги в течение полугода, но только таким категориям населения:

пенсионерам;

инвалидам I и II групп;

детям с инвалидностью;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

В свою очередь те переселенцы, которые подали заявление на выплату после 1 августа, будут получать пособие еще в течение шести месяцев.

Также финансовое обеспечение будут иметь следующие семьи ВПЛ:

семьи, которые вернулись в Украину после пребывания за границей более 90 дней подряд, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица;

семьи, получившие статус ВПЛ, но не имеющие работы из-за переезда.

Однако, чтобы малообеспеченная семья не потеряла денежную помощь, все трудоспособные члены семьи, не имеющие работу, должны ее найти или стать на учет в центр занятости в течение двух месяцев после того, как будет назначена помощь.

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 февраля 2024 года

Отмечается, что с начала месяца некоторые из потребителей начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.

Счетчик газа. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

К примеру, в Киевской области в среднем цена услуги будет составлять 320 грн. Сумма будет разной и зависит от количества квартир в доме и технических особенностей сетей.

30 тысяч гривен для военнослужащих

С 1 февраля 2024 года некоторые военные смогут получить доплату в 30 тысяч гривен, независимо от того, находятся ли они в зоне боевых действий.

Украинские военные. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Такую сумму могут получить военные:

которые выполняют задачи по интенсивной подготовке для ведения военных действий;

которые являются руководителями группировками войск в составе управления Генштаба ВСУ;

которые занимаются разминированием взрывоопасных предметов;

которые действуют в составе группировок войск сил обороны по перечню задач Министерства обороны;

которые защищают небо Украины и наземную оборону объектов критической инфраструктуры;

которые обеспечивают группировку войск сил обороны в районах ведения боевых действий.

Финансовая помощь Украине от ЕС

1 февраля Европейский Союз предоставил Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Отмечается, что такая программа рассчитана на 2024-2027 года.

Продажа лекарств в "Укрпочте"

С 1 февраля "Укрпочта" будет продавать лекарства на деоккупированных территориях Украины. Купить медикаменты можно будет в почтовых или мобильных отделениях.

Отделение Укрпочты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Таким образом, в Правительстве рассчитывают решить проблему с доступом к медицине на освобожденной территории.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Также мы писали, что лидеры стран Европейского союза на саммите одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 млрд евро.