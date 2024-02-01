Мобилизация, помощь от ЕС и продолжение выплат для ВПЛ — что ждет украинцев с 1 февраля
В Украине в феврале ожидаются изменения относительно государственного бюджета, переселенцев и военнослужащих. В частности, в этом месяце Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации.
Новини.LIVE рассказывают, что нового ждет украинцев в феврале.
Изменения относительно проведения мобилизации в Украине
Отмечается, что по тексту нового законопроекта о мобилизации могут ввести электронные повестки, блокирование счетов и лишение водительских прав для уклонистов и усложнение для мужчин-беженцев по замене документов в других странах.
Кроме того, по новому закону должен снизиться мобилизационный возраст, а именно с 27 до 25 лет.
По словам некоторых народных депутатов от "Слуги народа", законопроект будет окончательно утвержден в феврале или марте. Вероятно, при его рассмотрении некоторые нормы изменят.
Выплаты для переселенцев
Известно, что в феврале внутренне-перемещенные лица будут иметь возможность и дальше получать финансовую помощь от государства. Такое решение приняли в Кабинете министров.
Отмечается, что все, кто был зарегистрирован как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты до марта 2024 года. Однако уже с 1 марта многие переселенцы не получат выплат в размере двух тысяч гривен.
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала весны переселенцам будут выплачивать деньги в течение полугода, но только таким категориям населения:
- пенсионерам;
- инвалидам I и II групп;
- детям с инвалидностью;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
В свою очередь те переселенцы, которые подали заявление на выплату после 1 августа, будут получать пособие еще в течение шести месяцев.
Также финансовое обеспечение будут иметь следующие семьи ВПЛ:
- семьи, которые вернулись в Украину после пребывания за границей более 90 дней подряд, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица;
- семьи, получившие статус ВПЛ, но не имеющие работы из-за переезда.
Однако, чтобы малообеспеченная семья не потеряла денежную помощь, все трудоспособные члены семьи, не имеющие работу, должны ее найти или стать на учет в центр занятости в течение двух месяцев после того, как будет назначена помощь.
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 февраля 2024 года
Отмечается, что с начала месяца некоторые из потребителей начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.
К примеру, в Киевской области в среднем цена услуги будет составлять 320 грн. Сумма будет разной и зависит от количества квартир в доме и технических особенностей сетей.
30 тысяч гривен для военнослужащих
С 1 февраля 2024 года некоторые военные смогут получить доплату в 30 тысяч гривен, независимо от того, находятся ли они в зоне боевых действий.
Такую сумму могут получить военные:
- которые выполняют задачи по интенсивной подготовке для ведения военных действий;
- которые являются руководителями группировками войск в составе управления Генштаба ВСУ;
- которые занимаются разминированием взрывоопасных предметов;
- которые действуют в составе группировок войск сил обороны по перечню задач Министерства обороны;
- которые защищают небо Украины и наземную оборону объектов критической инфраструктуры;
- которые обеспечивают группировку войск сил обороны в районах ведения боевых действий.
Финансовая помощь Украине от ЕС
1 февраля Европейский Союз предоставил Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Отмечается, что такая программа рассчитана на 2024-2027 года.
Продажа лекарств в "Укрпочте"
С 1 февраля "Укрпочта" будет продавать лекарства на деоккупированных территориях Украины. Купить медикаменты можно будет в почтовых или мобильных отделениях.
Таким образом, в Правительстве рассчитывают решить проблему с доступом к медицине на освобожденной территории.
Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Также мы писали, что лидеры стран Европейского союза на саммите одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 млрд евро.
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