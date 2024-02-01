Мобілізація, допомога від ЄС та продовження виплат для ВПО — що чекає на українців з 1 лютого

Люди йдуть по місту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні в лютому очікуються зміни щодо державного бюджету, переселенців та військовослужбовців. Зокрема, в цьому місяці Верховна Рада буде розглядати новий законопроєкт про мобілізацію.

Новини.LIVE розповідають, що нового чекає на українців в лютому.

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Зазначається, що за текстом нового законопроєкту про мобілізацію, можуть ввести електронні повістки, блокування рахунків та позбавлення водійських прав для ухилянтів та ускладнення для чоловіків-біженців щодо заміни документів в інших країнах.

Крім того, за новим законом має знизитися мобілізаційний вік, а саме з 27 до 25 років.

За словами деяких народних депутатів від "Слуги народу", законопроєкт буде остаточно затверджений в лютому або в березні. Ймовірно, під час його розгляду деякі норми змінять.

Виплати для переселенців

Відомо, що в лютому внутрішньо-переміщені особи будуть мати можливість і далі отримувати фінансову допомогу від держави. Таке рішення ухвалили в Кабінеті міністрів.

Виплати для переселенців. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наголошується, що всі, хто був зареєстрований як ВПО до 1 серпня, будуть отримувати виплати до березня 2024 року. Проте вже з 1 березня багато переселенців не матимуть виплат в розмірі дві тисячі гривень.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з початку весни переселенцям будуть виплачувати гроші протягом пів року, проте лише таким категоріям населення:

пенсіонерам;

інвалідам I і II груп;

дітям з інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківської опіки.

Своєю чергою ті переселенці, які подали заяву на виплату після 1 серпня, будуть отримувати допомогу ще впродовж шести місяців.

Також фінансове забезпечення матимуть такі сім'ї ВПО:

родини, які повернулися до України після перебування за кордоном понад 90 днів поспіль, навіть якщо серед них є працездатні особи, які не працюють;

сім'ї, які отримали статус ВПО, але не мають роботу через переїзд.

Проте, аби малозабезпечена сім'я не втратила грошову допомогу, всі працездатні члени родини, які не мають роботу, повинні її знайти або стати на облік до центру зайнятості впродовж двох місяців, після того, як буде призначено допомогу.

Тарифи на послуги житлово-комунального господарства з 1 лютого 2024 року

Зазначається, що з початку місяці дехто зі споживачів почне платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках.

Лічильник газу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До прикладу, на Київщині в середньому ціна послуги буде становити 320 грн. Сума буде різною та залежатиме від кількості квартир в будинку й технічних особливостей мереж.

30 тисяч гривень для військовослужбовців

З 1 лютого 2024 року деякі військові матимуть змогу отримати доплату в 30 тисяч гривень, незалежно від того, чи перебувають вони в зоні бойових дій.

Українські військові. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Таку суму можуть отримати військові:

які виконують завдання з інтенсивної підготовки для ведення воєнних дій;

які є керівниками угрупованнями військ у складі управління Генштабу ЗСУ;

які займаються розмінуванням вибухонебезпечних предметів;

які діють у складі угруповань військ сил оборони за переліком завдань Міністерства оборони;

які захищають небо України та наземну оборону об'єктів критичної інфраструктури;

які забезпечують угруповання військ сил оборони в районах ведення бойових дій.

Фінансова допомога Україні від ЄС

1 лютого Європейський Союз надав Україні пакет фінансової допомоги сумою 50 млрд євро. Зазначається, що таку програму розраховано на 2024-2027 роки.

Продаж ліків в "Укрпошті"

З 1 лютого "Укрпошта" буде продавати ліки на деокупованих територіях України. Купити медикаменти можна буде в поштових або мобільних відділеннях.

Відділення Укрпошти. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Таким чином в Уряді розраховують вирішити проблему з доступом до медицини на звільненій території.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Також ми писали, що лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 млрд євро.