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Город Оливенса стал поводом для конфликта в правительстве Португалии — что известно

15 сентября 2024 14:00
Виктория Козырь - редактор
Министр обороны Португалии спровоцировал конфликт во власти из-за заявления об Оливенсу
Оливенса. Фото: Wikipedia
Виктория Козырь - редактор

Министр обороны Португалии Нуну Мелу напомнил о местечке Оливенса, которое находится на границе с Испанией. Своим заявлением он спровоцировал конфликт в правительстве.

Об этом сообщает WithPortugal в воскресенье, 15 сентября.

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"Еще не хватало в Европе начинать снова разбираться с территориями", — заявил Мелу.

Глава оппозиционной партии PS, которая была у власти восемь лет, но в этом году проиграла выборы, прокомментировала слова министра обороны. Она говорит, что подобные заявления являются безответственными. По ее словам, это могут воспринять, как провокацию.

Кроме того, что Нуну Мелу занимает должность министра обороны, он также является лидером партии CDS-PP, которая пришла к власти в коалиции с партией PSD. Он говорит, что заявление об Оливенсу делал как политик и лидер партии.

Что известно об Оливенсе

Городок Оливенса, где сейчас проживает около 12 000 человек, был аннексирован Испанией во время наполеоновских войн, когда французы вместе с испанцами вторглись в Португалию. В 1817 году после поражения Наполеона на Венском конгрессе Испания признала Оливенсу частью Португалии и обязалась как можно быстрее вернуть город под ее контроль. Однако это не было выполнено, и с тех пор в Португалии считают, что городок временно находится под контролем Испании.

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Пост WithPortugal. Фото: скриншот

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