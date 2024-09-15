Міністр оборони Португалії спровокував конфлікт у владі через заяву про Олівенсу

Олівенса. Фото: Wikipedia

Міністр оборони Португалії Нуну Мелу нагадав про містечко Олівенса, яке розташоване на кордоні з Іспанією. Своєю заявою він спровокував конфлікт в уряді.

Про це повідомляє WithPortugal у неділю, 15 вересня.

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"Ще не вистачало в Європі починати знову розбиратись з територіями", — заявив Мелу.

Глава опозиційної партії PS, яка була при владі вісім років, але цього року програла вибори, прокоментувала слова міністра оборони. Вона каже, що подібні заяви є безвідповідальними. За її словами, це можуть сприйняти як провокацію.

Крім того, що Нуну Мелу обіймає посаду міністра оборони, він також є лідером партії CDS-PP, яка прийшла до влади в коаліції з партією PSD. Він каже, що заяву про Олівенсу робив як політик та лідер партії.

Що відомо про Олівенсу

Містечко Олівенса, де зараз проживає близько 12 000 осіб, було анексоване Іспанією під час наполеонівських війн, коли французи разом з іспанцями вторглися в Португалію. У 1817 році після поразки Наполеона на Віденському конгресі Іспанія визнала Олівенсу частиною Португалії і зобов'язалася якнайшвидше повернути місто під її контроль. Проте це не було виконано, і відтоді в Португалії вважають, що містечко тимчасово перебуває під контролем Іспанії.