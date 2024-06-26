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Минус два захватчика — пограничники показали, как ударили по месту сосредоточения оккупантов

26 июня 2024 18:01
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Улинец Юлия
редактор
Пограничники ликвидировали двух окупантов на Волчанском направлении
Пограничники уничтожают окупантов. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Пограничники ударили дронами по месту сосредоточения российских оккупантов в Харьковской области. В результате ликвидированы по меньшей мере два захватчика.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 26 июня.

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На Волчанском направлении украинские пограничники нанесли удар дронами-камикадзе по месту сосредоточения российских военных. По меньшей мере два захватчика уничтожены.

На обнародованном видео от ГНСУ можно увидеть точно отработанную работу украинских бойцов. На кадрах видно, как пылает здание, где находились русские солдаты.

Напомним, на Сумском направлении пограничники показали результативную работу по оккупантам и вражеской технике с применением дронов-камикадзе и FPV-дронов. Среди ликвидированных целей несколько автомобилей, скрытая техника и вооружение.

Кроме того, на Харьковщине танкисты 92-й бригады имени И. Сирко нанесли удары по оккупантам, несмотря на попадание в машину вражеского FPV-дрона.

Также в Харьковской области военные 3-й ОШБр зачистили позиции от российских кафиров: бой проходил в длинном окопе, в который запрыгивали бойцы вражеской армии.

Ранее защитники Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 кафиров в Харьковской области.

российские войска
пограничники
оккупанты
дроны
война в Украине
ГПСУ
потери оккупантов

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