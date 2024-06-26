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Мінус два загарбники — прикордонники показали, як вдарили по місцю зосередження окупантів

26 червня 2024 18:01
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Прикордонники ліквідували двох окупантів на Вовчанському напрямку
Прикордонники нищать окупантів. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Прикордонники вдарили дронами по місцю зосередження російських окупантів на Харківщині. В результаті ліквідовано щонайменше два загарбники.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в середу, 26 червня.

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На Вовчанському напрямку українські прикордонники завдали удару дронами-камікадзе по місцю зосередження російських військових. Щонайменше двох загарбників знищено.

На оприлюдненому відео від ДПСУ можна побачити влучно відпрацьовану роботу українських бійців. На кадрах видно, як палає будівля, де перебували російські солдати.

Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники показали результативну роботу по окупантах та ворожій техніці із застосуванням дронів-камікадзе та FPV-дронів. Серед ліквідованих цілей — кілька автомобілів, прихована техніка та озброєння. 

Крім того, на Харківщині танкісти 92-ї бригади імені І. Сірка завдали ударів по окупантах попри влучання у машину ворожого FPV-дрона.

Також у Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів: бій відбувався у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії. 

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині. 

російські війська
прикордонники
окупанти
дрони
війна в Україні
ДПСУ
втрати окупантів

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