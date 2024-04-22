Украинский военный с сигаретой. Иллюстративное фото: EPA

Министерство обороны Великобритании организовывало бесплатную доставку сигарет украинским военным, которые проходили обучение на британских территориях. Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному через посредство министерства, несмотря на вред курения и обязанности по здравоохранению.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Соглашение предусматривало беспошлинное импортирование сигарет как части рациона для украинских военнослужащих, получавших обучение в Великобритании. По словам представителей, это стало необходимым шагом в обеспечении поддержки боевого духа и концентрации военных на учебе.

Среди основных мотивов заключения соглашения были высокие цены на сигареты в Великобритании и недостаточность их на тренировочных базах для удовлетворения нужд солдат. Как отмечается, цена пачки сигарет в Великобритании значительно выше, чем в Украине, что делает их недоступными для многих военнослужащих.

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании и его коллеги приложили значительные усилия для заключения этого соглашения, сглаживая юридические и финансовые вопросы. В то же время представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения не препятствовали этому шагу.

Важно заметить, что сигареты были подарены как часть пайки военнослужащих. Издание отмечает, что это отражение Второй мировой войны, когда 75 процентов британских солдат были курильщиками и получали четыре пачки сигарет вместе со спичками в каждом своем рационе.

Напомним, что украинские пилоты продолжат свою учебу на F-16 во Франции.

Также мы писали, что украинские корабли-искатели мин "Чернигов" и "Черкассы" будут присутствовать на международных учениях. Морские учения пройдут в Великобритании с участием Королевского флота и военно-морских сил Соединенных Штатов Америки