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Міноборони Великої Британії безкоштовно видавало сигарети українським військовим — The Telegraph

22 квітня 2024 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Міноборони Великобританії безкоштовно видавало сигарети українським військовим — The Telegraph
Український військовий з сигаретою. Ілюстративне фото: EPA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство оборони Великої Британії організовувало безкоштовну доставку сигарет українським військовим, які проходили навчання на британських теренах. Це стало можливим завдяки угоді, укладеній через посередництво міністерства, незважаючи на шкідливість куріння та обов'язки з охорони здоров'я.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Угода передбачала безмитне імпортування сигарет як частини раціону для українських військовослужбовців, які отримували навчання у Великій Британії. За словами представників, це стало необхідним кроком у забезпеченні підтримки бойового духу та концентрації військових на навчанні. 

Серед основних мотивів укладання угоди були високі ціни на сигарети у Великій Британії та недостатність їх на тренувальних базах для задоволення потреб солдатів. Як зазначається, ціна пачки сигарет у Великій Британії є значно вищою, ніж в Україні, що робить їх недоступними для багатьох військовослужбовців.

Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії, та його колеги доклали значних зусиль для укладання цієї угоди, згладжуючи юридичні та фінансові питання. Водночас представники Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення не перешкоджали цьому кроку.

Важливо зауважити, що сигарети були подаровані як частина пайка військовослужбовців. Видання відзначає, що це віддзеркалення Другої світової війни, коли 75 відсотків британських солдатів були курцями і отримували чотири пачки сигарет разом із сірниками в кожному своєму раціоні.

Нагадаємо, що українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції. 

Також ми писали про те, що українські кораблі-шукачі мін "Чернігів" та "Черкаси" будуть присутні на міжнародних навчаннях. Морські навчання відбудуться у Великій Британії за участі Королівського флоту та Військово-Морських сил Сполучених Штатів Америки.

Великобританія
Міноборони
сигарети
військові навчання
військові

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