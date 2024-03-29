Как строят оборонную линию в Сумской области

Фортификационные постройки в Сумской области. Фото: Сумская областная военная администрация

Министерство обороны Украины показало кадры грандиозного строительства оборонных линий в Сумской области, граничащей с государством-агрессором Россией. В работах задействованы 26 компаний-подрядчиков из разных регионов Украины.

Ролик со стройки Минобороны выложило сегодня в своем Telegram.

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В Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе одновременно возводится несколько линий стационарных фортификационных сооружений.

"Это не полевая фортификация, которая делается подразделениями ВСУ во время ведения оборонных действий, а стационарные сооружения, возводимые с использованием бетона, дерева, металлических конструкций в соответствии с проектом Центрального проектного института Министерства обороны. С соблюдением всех требований после проведения испытаний. Контролируется все: качество бетона, дерева, металла. Эти сооружения устойчивы к огневому воздействию, а значит, обеспечивают гораздо более высокий уровень защиты наших воинов", — заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

В строительстве задействованы 26 компаний. Обустройство первой линии обороны в Сумской области началось в 2023 году. В ближайшие несколько недель, отмечает Артюх, эти объекты должны быть построены.

Напомним, по мнению общественного деятеля Олеся Дония, за два года полномасштабной войны в Украине не построили должное количество фортификационных сооружений вдоль линии фронта.

Ранее в Сумской области СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на регион.