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Міноборони показало вражаюче відео з будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині

29 березня 2024 19:51
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як будують оборонну лінію у Сумській області
Фортифікаційні споруди у Сумській області. Фото: Сумська обласна військова адміністрація
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Міністерство оборони України показало кадри грандіозного будівництва оборонних ліній у Сумській області, яка межує з державою-агресором Росією. У роботах задіяні 26 компаній-підрядників із різних регіонів України.

Ролик з будівництва Міноборони виклало сьогодні у своєму Telegram

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Захист, стійкий до ворожого вогню 

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні одночасно зводиться кілька ліній стаціонарних фортифікаційних споруд.

"Це не польова фортифікація, яка робиться підрозділами ЗСУ під час ведення оборонних дій, а стаціонарні споруди, які зводяться з використанням бетону, дерева, металевих конструкцій у відповідності до проєкту Центрального проєктного інституту Міністерства оборони. З дотриманням всіх вимог, після проведення випробувань. Контролюється все: якість бетону, дерева, металу. Ці споруди стійкі до вогневого впливу, а отже забезпечують набагато вищий рівень захисту наших воїнів", — заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

У будівництві задіяні 26 компаній. Облаштування першої лінії оборони на Сумщині почалося у 2023 році.  У найближчі кілька тижнів, зазначає Артюх, ці об’єкти мають бути побудовані.

Нагадаємо, на думку громадського діяча Олеся Донія, за два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту. 

Раніше на Сумщині СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські авіабомби на регіон. 

Міноборони
Сумська область
оборонна сфера
будівництво

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