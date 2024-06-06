Армия Болгарии не отправится в Украину

Болгарские военнослужащие во время парада. Фото: BIG5.BG

Болгарская армия опровергла фейковые новости об ее отправке в Украину. Такие слухи распространяли представители пророссийских ультраправых политических сил.

Об этом сообщает издание Euractiv в четверг, 6 июня.

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Заявления о том, что болгарских военных хотят отправить воевать в Украину, распространяют пророссийские ультраправые политические силы. Эту риторику поддерживает даже президент страны Румэн Радев.

Минобороны Болгарии в очередной раз отвергло эти предположения, заявив, что только Национальная ассамблея может решать, должны ли болгарские войска участвовать в операциях за границей.

Болгария же примет участие в тренировочной миссии ЕС в поддержку Украины, которая будет проходить на территории Германии, Польши и других стран-членов. В рамках этой программы подготовки болгарские инструкторы будут тренировать 60 боевых медиков для ВСУ в течение года.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев не поддержал разрешение для Украины на удары по территории России западным вооружением. По его словам, это может развязать ядерную войну.

Напомним, ранее Министерство обороны Болгарии объявили о завершении передачи Украине сотни советских бронетранспортеров БТР-60, ранее использовавшихся Министерством внутренних дел страны.