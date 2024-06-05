Ядерний армагеддон — президент Болгарії засудив дозвіл Україні на атаки по РФ

Президент Болгарії Румен Радев. Фото: Reuters

Президент Болгарії Румен Радев не підтримав дозвіл для України на удари по території Росії західним озброєнням. За його словами, це може розв'язати ядерну війну.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо.Свобода" у четвер, 6 червня.

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Як заявив болгарський президент, такі наслідки загрожують "ескалацією", яка може призвести до ядерної війни.

"Участь НАТО в цьому конфлікті на всіх рівнях є секретом полішинеля, який стає дедалі очевиднішим. Ця залученість поглиблюється і загрожує ризиком неконтрольованої ескалації. Це означало б ядерний Армагеддон", — сказав Радев.

Не підтримав болгарський лідер і відправлення іноземних інструкторів до України. За його словами, ці рішення сприяють тому, що "червоні лінії вже перейдено".

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Болгарії оголосили про завершення передачі Україні сотні радянських бронетранспортерів БТР-60, які раніше використовувало Міністерством внутрішніх справ країни.

Також поблизу Софії були помічені радянські гаубиці "Гвоздика" та бронемашини БРДМ-2, які, ймовірно, також направлять до України.

Водночас комітет з оборони парламенту Болгарії підтримав рішення про надання Києву надлишків ПЗРК на болгарських військових складах та зенітних ракет для радянських систем ППО.