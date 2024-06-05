Ядерный армагеддон – президент Болгарии осудил разрешение Украины на атаки по РФ

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: Reuters

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал разрешение Украины на удары по территории России западным вооружением. По его словам, это может развязать ядерную войну.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио.Свобода" в четверг, 6 июня.

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Как заявил болгарский президент, такие последствия чреваты "эскалацией", которая может привести к ядерной войне.

"Участие НАТО в этом конфликте на всех уровнях является все более очевидным секретом полишинеля. Эта вовлеченность углубляется и чревата риском неконтролируемой эскалации. Это означало бы ядерный Армагеддон", — сказал Радев.

Не поддержал болгарский лидер и отправку иностранных инструкторов в Украину. По его словам, эти решения способствуют тому, что "красные линии уже перейдены".

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Напомним, ранее Министерство обороны Болгарии объявили о завершении передачи Украине сотни советских бронетранспортеров БТР-60, ранее использовавшихся Министерством внутренних дел страны.

Также у Софии были замечены советские гаубицы "Гвоздика" и бронемашины БРДМ-2, которые, вероятно, также направят в Украину.

В то же время, комитет по обороне парламента Болгарии поддержал решение о передаче Киеву излишков ПЗРК на болгарских военных складах и зенитных ракет для советских систем ПВО.