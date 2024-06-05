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Разрешение Украины бить по России — президент Болгарии сделал новое громкое заявление

5 июня 2024 12:47
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Илья Рябинин
редактор
Ядерный армагеддон – президент Болгарии осудил разрешение Украины на атаки по РФ
Президент Болгарии Румен Радев. Фото: Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал разрешение Украины на удары по территории России западным вооружением. По его словам, это может развязать ядерную войну.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио.Свобода" в четверг, 6 июня.

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Как заявил болгарский президент, такие последствия чреваты "эскалацией", которая может привести к ядерной войне.

"Участие НАТО в этом конфликте на всех уровнях является все более очевидным секретом полишинеля. Эта вовлеченность углубляется и чревата риском неконтролируемой эскалации. Это означало бы ядерный Армагеддон", — сказал Радев.

Не поддержал болгарский лидер и отправку иностранных инструкторов в Украину. По его словам, эти решения способствуют тому, что "красные линии уже перейдены".

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Напомним, ранее Министерство обороны Болгарии объявили о завершении передачи Украине сотни советских бронетранспортеров БТР-60, ранее использовавшихся Министерством внутренних дел страны.

Также у Софии были замечены советские гаубицы "Гвоздика" и бронемашины БРДМ-2, которые, вероятно, также направят в Украину.

В то же время, комитет по обороне парламента Болгарии поддержал решение о передаче Киеву излишков ПЗРК на болгарских военных складах и зенитных ракет для советских систем ПВО.

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