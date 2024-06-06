Армія Болгарії не вирушить до України

Болгарські військовослужбовці під час параду. Фото: BIG5.BG

Болгарська армія спростувала фейкові новини про її відправку в Україну. Такі чутки ширили представники проросійських ультраправих політичних сил.

Про це повідомляє видання Euractiv у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Болгарська армія не буде воювати в України

Заяви про те, що болгарських військових хочуть відправити воювати в Україну, поширюють проросійські ультраправі політичні сили. Цю риторику підтримує навіть президент країни Румен Радев.

Міноборони Болгарії в черговий раз відкинуло ці припущення, заявивши, що лише Національна асамблея може вирішувати, чи повинні болгарські війська брати участь в операціях за кордоном.

Натомість Болгарія візьме участь у тренувальній місії ЄС на підтримку України, яка проходитиме на території Німеччини, Польщі та інших країн-членів. У рамках цієї програми підготовки болгарські інструктори тренуватимуть 60 бойових медиків для ЗСУ протягом року.

Раніше ми повідомляли, що президент Болгарії Румен Радев не підтримав дозвіл для України на удари по території Росії західним озброєнням. За його словами, це може розв'язати ядерну війну.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Болгарії оголосили про завершення передачі Україні сотні радянських бронетранспортерів БТР-60, які раніше використовувало Міністерством внутрішніх справ країни.