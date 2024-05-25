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Министра обороны США снова положили в больницу

25 мая 2024 01:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: US Secretary of Defense
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Министра обороны США Ллойда Остина вечером, 24 мая, положили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Причина — заболевание мочевого пузыря, которое было диагностировано ранее.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Остину проведут плановую нехирургическую процедуру

По словам Патрика Райдера, главе Пентагона проведут плановую, необязательную и малоинвазивную дальнейшую нехирургическую процедуру. Поэтому Остин пока будет на больничном. Его обязанности временно исполняет заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Проблема с мочевым пузырем министра (Остина, — Ред.) не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 20 мая глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что ближайшие недели и месяцы станут решающими для Украины.

Также мы сообщали, что конгрессмены США обратились к министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие против России.

США
Пентагон
Ллойд Остин
лечение

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