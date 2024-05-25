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Міністра оборони США знову поклали до лікарні

25 травня 2024 01:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували
Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: U.S. Secretary of Defense
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Міністра оборони США Ллойда Остіна ввечері, 24 травня, поклали до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Причина — захворювання сечового міхуру, яке діагностували раніше.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Патрик Райдер. 

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Остіну проведуть планову нехірургічну процедуру

За словами Патрика Райдера, главі Пентагону проведуть планову, необов'язкову і малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру. Через це Остін поки буде на лікарняному. Його обов'язки тимчасово виконує заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс.

"Проблема із сечовим міхуром міністра (Остіна, – Ред.) не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку", — уточнили в пресслужбі.

Нагадаємо, 20 травня голова Пентагону Ллойд Остін попередив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальними для України

Також ми повідомляли, що конгресмени США звернулися до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл використовувати американську зброю проти Росії.

США
Пентагон
Ллойд Остін
лікування

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