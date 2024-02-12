Министра обороны США Остина снова госпитализировали — что произошло

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Фото: REUTERS

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин снова попал в больницу из-за проблем со здоровьем. У чиновника обнаружили проблемы с мочевым пузырем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США в воскресенье, 11 февраля.

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Остин снова болен

По словам Райдера, о состоянии министра сообщили заместителю министра обороны, заявившему о готовности перенять на себя все обязанности в случае необходимости, главе Объединенного комитета начальников штабов, а также Белому дому и Конгрессу.

Представитель Пентагона уточнил, что "министр Остин уехал в больницу с несекретными и секретными системами связи, необходимыми для выполнения своих обязанностей".

Позже в воскресенье, 12 февраля, Reuters сообщило о том, что по словам Райдера, глава американского Минобороны передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.

Что известно о Кэтлин Хикс

Кэтлин Энн Холланд Хикс является заместителем главы Минобороны США с 2021 года, первой женщиной, утвержденной Сенатом на этом посту. Ранее она исполняла обязанности первого заместителя министра обороны по вопросам политики при президентстве Барака Обамы.

До 2020 года Хикс работала научным советником и советником по национальной безопасности, а также была старшим вице-президентом и директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

Как известно, заместитель министра не впервые берет на себя его обязанности, ведь уже действовала от имени Остина во время его первой госпитализации в январе.

Болезнь Остина

Напомним, что 15 января Ллойда Остина выписали из больницы. Однако ему предстояло проходить реабилитацию и некоторое время работать удаленно.

Также мы сообщали, что Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в день Нового года из-за осложнений в результате плановой медицинской процедуры.

Добавим, что позже стало известно, что глава Пентагона болен раком простаты. Операция проведенная спустя стала причиной осложнений, в результате которых его госпитализировали на Новый год.