Міністра оборони США Остіна виписали зі шпиталю, — CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото ілюстративне: JUNG YEON-JE/REUTERS

Міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна сьогодні виписали з лікарні. Наразі він проходитиме реабілітацію та деякий час працюватиме віддалено.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Телеканал повідомляє, що очільника Пентагону виписали з Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда в Мериленді, де він проходив двотижневе лікування. Його було ушпиталено через післяопераційний рецидив внаслідок лікування раку передміхурової залози.

Політика було екстрено шпиталізовано в перший день Нового року, 1 січня. П'ять днів в Міністерстві оборони США тримали цю інформацію засекреченою навіть від Білого дому. Це призвело до засудження з боку голови Комітету Сенату США у справах Збройних сил, сенатора Джека Ріда та сенатора Роджера Вікера.

Наразі стан політика задовільний. Після лікування, рецидивів, за словами лікарів, в його організмі виявлено не було. Під час своєї реабілітації Остін працюватиме дистанційно, перш ніж повернутися до кабінету. За даними Пентагону, на оздоровчий час політик отримав повний доступ до захищених комунікацій.

Нагадаємо, що раніше спікер Пентагону Патрік Райдер розповів перші подробиці щодо здоров'я Ллойда Остіна. Він заявив, що стан політика покращився, через що його перевели до загальної палати з відділення інтенсивної терапії.

Також телеканал розповів, що Остін під час шпиталізації прямо зі своєї палати керував ударами по об’єктах хуситів у Ємені. Це було зроблено "за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку".