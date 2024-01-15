Министра обороны США Остина выписали из госпиталя, — CNN
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сегодня выписан из больницы. В данный момент он будет проходить реабилитацию, и некоторое время будет работать удаленно.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Самочувствие Ллойда Остина
Телеканал сообщает, что главу Пентагона выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Мэриленде, где он проходил двухнедельное лечение. Он был госпитализирован из-за послеоперационного рецидива вследствие лечения рака предстательной железы.
Политик была экстренно госпитализирован в первый день Нового года, 1 января. Пять дней в Министерстве обороны США держали эту информацию засекреченной даже от Белого дома. Это привело к осуждению со стороны председателя Комитета Сената США по делам Вооруженных сил, сенатора Джека Рида и сенатора Роджера Уикера.
Сейчас состояние политика удовлетворительное. После лечения рецидивов, по словам врачей, в его организме обнаружено не было. Во время реабилитации Остин будет работать дистанционно, прежде чем вернется в кабинет. По данным Пентагона, на время восстановления политик получил полный доступ к защищенным коммуникациям.
Напомним, что ранее спикер Пентагона Патрик Райдер рассказал первые подробности о здоровье Ллойда Остина. Он заявил, что состояние политика улучшилось, из-за чего его перевели в общую палату из отделения интенсивной терапии.
Также телеканал рассказал, что Остин во время госпитализации прямо из своей палаты руководил ударами по объектам хуситов в Йемене. Это было сделано "с помощью полного набора защищенных средств связи".
Читайте Новини.LIVE!