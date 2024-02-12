Міністра оборони США Остіна знову госпіталізували — що сталося

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Фото: REUTERS

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін знову потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям. У посадовця виявили проблеми з сечовим міхуром.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США у неділю, 11 лютого.

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За словами Райдера, про стан міністра повідомили заступника міністра оборони, який заявив про готовність перейняти на себе всі обов'язки в разі потреби, голову Об’єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес.

Представник Пентагону уточнив, що "міністр Остін поїхав у лікарню з несекретними і секретними системами зв’язку, необхідними для виконання своїх обов’язків".

Пізніше в неділю, 12 лютого, Reuters повідомило про те, що за словами Райдера, очільник американського Міноборони передав свої обов'язки заступниці Кетлін Хікс.

Що відомо про Кетлін Хікс

Кетлін Енн Холланд Хікс є заступницею глави Міноборони США з 2021 року, першою жінкою, яка була затверджена Сенатом на цій посаді. Раніше вона виконувала обов'язки першої заступниці міністра оборони з питань політики за президентства Барака Обами.

До 2020 року Хікс працювала науковою радницею та радницею з національної безпеки, а також була старшою віцепрезиденткою і директоркою програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Як відомо, заступниця міністра не вперше перебирає на себе його обов'язки, адже вже діяла від імені Остіна під час його першої госпіталізації в січні цьогоріч.

Хвороба Остіна

Нагадаємо, що 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. Однак він мав проходити реабілітацію та деякий час працювати віддалено.

Також ми повідомляли, що Остіна госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в день Нового року через ускладнення внаслідок планової медичної процедури.

Додамо, що пізніше стало відомо, що очільник Пентагону хворий на рак простати. Операція проведена опісля стала причиною ускладнень, внаслідок яких його ушпиталили на Новий рік.