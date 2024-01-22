Министр обороны Великобритании заявил, что ЕС нужно "активизироваться" и дать Украине больше помощи
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что теперь не только Соединенные Штаты Америки, но и Европейский Союз должен немедленно "активизироваться". Украине нужна помощь мира, и Европа должна предоставить государству большее финансирование для борьбы с агрессором.
Об этом сообщил Грант Шаппс.
В общей сложности только 24 часов, Великобритания диктует решение против Houthis & uplifted наше содействие на Украину для record levels.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 20, 2024
В случае, если мы сверлили hopes tyrants как Putin, которые на самом деле боролись, могут быть растеряны по нескольким крисе.
Великобритания может и будет действовать где мы нуждаемся. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx
Европе нужно увеличить финансирование Украины
Грант Шаппс подчеркнул, что Украине сейчас как никогда нужна поддержка мира и понимание ситуации. ЕС должен предоставить финансирование, чтобы Украина могла дать отпор врагу. Глава Минобороны напомнил, что Великобритания лидирует в поставках помощи для Украины и указал, что всем странам сейчас необходимо "активизироваться".
"Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищаться. Британия, опять же, как и в других вещах, лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной.
Теперь не только Америка, но и Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя", — указал Шаппс.
В своем сообщении чиновник подчеркнул, что Великобритания, кроме рекордного количества помощи для Украины, также принимает меры против хуситов.
"Менее чем через 24 часа Соединенное Королевство приняло меры против хуситов и увеличило поддержку Украины до рекордного уровня. Таким образом мы развеяли надежды таких тиранов, как Путин, которые наивно верили, что мы можем отвлечься на многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где нам нужно", — отметил Шаппс.
Напомним, президент США Джо Байден надеется, что соглашение по границе, к которому привязана помощь Украине, в Сенате разработают на следующей неделе.
Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном соглашение о безопасности, недавно подписанное между странами. Встреча глав МИД состоялась в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
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