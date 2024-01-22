Міністр оборони Великої Британії заявив, що ЄС має "активізуватись" і надати Україні більше допомоги

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: REUTERS

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс наголосив, що відтепер не лише Сполучені Штати Америки, але й Європейський Союз повинен негайно "активізуватись". Україні потрібна допомога світу і Європа має надати державі більше фінансування для боротьби з агресором.

Про це повідомив Грант Шаппс.

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In less than 24 hours, the UK took action against the Houthis & uplifted our support to Ukraine to record levels.



In doing so we dashed the hopes of tyrants like Putin, who naively believed we could be distracted by multiple crises.



The UK can and will act wherever we need to. pic.twitter.com/UYMhE5kRSx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 20, 2024

Європі потрібно збільшити фінансування України

Грант Шаппс наголосив, що Україні зараз як ніколи потрібна підтримка світу та розуміння ситуації. ЄС повинен надати більше фінансування, щоб Україна могла дати відсіч ворогу. Глава Міноборони нагадав, що наразі Велика Британія лідирує у постачаннях допомоги для України і вказав, що всім країнам зараз необхідно "активізуватися".

"Європа повинна активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищатися. Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів і угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною.

Тепер не тільки Америка, але й Європа має активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе", — вказав Шаппс.

У своєму дописі посадовець підкреслив, що Велика британія окрім рекордної кількості допомоги для України також вживає заходів проти хуситів.

"Менш ніж за 24 години Сполучене Королівство вжило заходів проти хуситів і збільшило підтримку України до рекордного рівня. Таким чином ми розвіяли надії таких тиранів, як Путін, які наївно вірили, що ми можемо відволіктися на численні кризи. Велика Британія може і діятиме там, де нам потрібно", — зазначив Шаппс.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сподівається, що угоду щодо кордону, до якої прив’язана допомога Україні, у Сенаті розроблять наступного тижня.

Додамо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Великої Британії Девідом Кемероном безпекову угоду, нещодавно підписану між країнами. Зустріч очільників МЗС відбулася в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.