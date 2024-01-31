Министр финансов США планирует обратиться в Конгресс с призывом поддерживать Украину

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Министр финансов США Джанет Йеллен будет призывать Конгресс "действовать быстро" для предоставления дополнительной поддержки для Украины. Также она предупредит о том, что бездействие "подарит победу" президенту РФ Владимиру Путину и будет иметь "немыслимые последствия" для США и их партнеров.

Об этом пишет Fox News.

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Известно, что она в среду встретится с исполнительными вице-президентами Европейской комиссии Маргрет Вестагер и Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить "важность" коллективной помощи для Украины.

В свою очередь издание эксклюзивно получило речь Еллен, которую она планирует объявить во время встречи.

"Европа была ключевым партнером в усилиях, направленных на то, чтобы заставить Россию платить все больше и больше, введя многочисленные пакеты санкций, установив новый верхний лимит цен на нефть, а также усиливая борьбу с уклонением от санкций. В Украине наша финансовая поддержка неразрывно связана с успехом на поле боя. Она помогает поддерживать военные усилия Украины", — заметит Йеллен.

По ее словам, США не могут допустить того, чтобы в Украины закончились деньги раньше боеприпасов.

Финансовая помощь от США

Также министр должна поблагодарить Евросоюз за "крепкое" партнерство и заявит о более чем 54 млрд долларов США прямой бюджетной помощи для Украины с 2022 года.

"Бездействие принесет победу президенту Путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", — скажет она.

Кроме того, Еллен должен повторить слова Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что эта поддержка является "не благотворительностью", а "инвестицией" в нацбезопасность США и их партнеров.

"Мы будем продолжать призывать Конгресс к действиям, и мы гордимся тем, что стоим бок о бок с нашими европейскими партнерами в этой жизненно важной работе", — подчеркнул министр.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с послами стран Группы Семи. В ходе встречи они обсудили продолжение непрерывной финансовой помощи для нашего государства.