Міністр фінансів США планує звернутися до Конгресу із закликом підтримувати Україну

Міністр фінансів США Джанет Єллен. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликатиме Конгрес "діяти швидко" для надання додаткової підтримки для України. Також вона попередить про те, що бездіяльність "подарує перемогу" президенту РФ Володимиру Путіну і буде мати "немислимі наслідки" для США та їхніх партнерів.

Про це пише Fox News.

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Про що оголосить Джанет Єллен

Відомо, що вона в середу зустрінеться з виконавчими віце-президентами Європейської комісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом, аби обговорити "важливість" колективної допомоги для України.

Своєю чергою видання ексклюзивно отримало промову Єллен, яку вона планує оголосити під час зустрічі.

"Європа була ключовим партнером у зусиллях, спрямованих на те, щоб змусити Росію платити все більше і більше, запровадивши численні пакети санкцій, встановивши новий верхній ліміт цін на нафту, а також посилюючи боротьбу з ухилянням від санкцій. В Україні наша фінансова підтримка нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою. Вона допомагає підтримувати військові зусилля України", — зауважить Єллен.

За її словами, США не можуть допустити того, щоб в України закінчилися гроші раніше, ніж боєприпаси.

Фінансова допомога від США

Також міністр має подякувати Євросоюзу за "міцне" партнерство та заявить про понад 54 млрд доларів США прямої бюджетної допомоги для України з 2022 року.

"Бездіяльність принесе перемогу президенту Путіну і матиме немислимі наслідки не лише для України, але й для нашої колективної безпеки", — скаже вона.

Крім того, Єллен має повторити слова Президента України Володимира Зеленського щодо того, що ця підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в нацбезпеку США та їхніх партнерів.

"Ми будемо продовжувати закликати Конгрес до дій, і ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з нашими європейськими партнерами в цій життєво важливій роботі", — наголосить міністр.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Групи Семи. Під час зустрічі вони обговорили продовження безперервної фінансової допомоги для нашої держави.