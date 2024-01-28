Министр финансов Германии призвал увеличить помощь для Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: picture alliance / photothek

Министр финансов Германии, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил о необходимости увеличения поставок помощи из Европейского союза для Украины. По его словам, Германия вносит большой вклад для победы Украины и готова помогать еще больше.

Об этом сообщает NTV.

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Линднер убежден, что международные партнеры с Европы должны еще сильнее поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Министр финансов считает, что сейчас Германия вносит весомый вклад в украинскую победу. Он подчеркнул, если государству потребуется большая поддержка, то Германия снова "мобилизуется" в большем объеме.

Однако, по его словам, для ФРГ неприемлемо то, что страна делает все возможное и поставляет много помощи Украине, а "другие могут продолжать делать слишком мало".

Глава Минфина Германии отметил, что ЕС является блоком ценностей, "и это тоже должно проявить себя в это время", при этом он добавил, что ФРГ уже предоставляет Украине половину европейской помощи.

"Мы не отступим от наших обязательств", — подчеркнул он

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц посетит столицу США 9 февраля. Там он планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом, где политики обсудят поставки новой помощи для Украины.

Добавим, политическое и военное руководство Греции согласовало предоставление Украине устаревших систем вооружения. Из открытых источников стало известно, что Греция владеет системами ПВО "Тор", "Оса", С-300, зенитными установками ЗУ-23-2 и боеприпасами для этих типов вооружения.