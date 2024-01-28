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Міністр фінансів Німеччини закликав збільшити допомогу для України

28 січня 2024 18:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Міністр фінансів Німеччини закликав збільшити допомогу для України
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: picture alliance / photothek
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про необхідність збільшення постачань допомоги з Європейського союзу для України. За його словами Німеччина робить великий внесок для перемоги України і готова допомагати ще більше.

Про це повідомляє NTV.

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Лінднер переконаний, що міжнародні партнери з Європи мають ще сильніше підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. 

Міністр фінансів вважає, що зараз Німеччина робить вагомий вклад в українську перемогу. Він підкреслив, якщо державі потрібна буде більша підтримка, то Німеччина знову "мобілізується" в більшому обсязі.

Проте, за його словами, для ФРН не прийнятним є те, що країна робить усе можливе і постачає багато допомоги Україні, а "інші можуть продовжувати робити занадто мало". 

Глава Мінфіну Німеччини зауважив, що ЄС є блоком цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час", при цьому він додав, що ФРН вже надає Україні половину європейської допомоги.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив він

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить відвідає столицю США 9 лютого. Там він планує провести зустріч з американським президентом Джо Байденом, де політики обговорять постачання нової допомоги для України. 

Додамо, політичне та військове керівництво Греції узгодило надання Україні застарілих систем озброєння. З відкритих джерел стало відомо, що Греція володіє системами ППО "Тор", "Оса", С-300, зенітними установками ЗУ-23-2 та боєприпасами до цих типів озброєння.

Європейський союз
Німеччина
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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