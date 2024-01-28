Міністр фінансів Німеччини закликав збільшити допомогу для України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: picture alliance / photothek

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про необхідність збільшення постачань допомоги з Європейського союзу для України. За його словами Німеччина робить великий внесок для перемоги України і готова допомагати ще більше.

Про це повідомляє NTV.

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Лінднер переконаний, що міжнародні партнери з Європи мають ще сильніше підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Міністр фінансів вважає, що зараз Німеччина робить вагомий вклад в українську перемогу. Він підкреслив, якщо державі потрібна буде більша підтримка, то Німеччина знову "мобілізується" в більшому обсязі.

Проте, за його словами, для ФРН не прийнятним є те, що країна робить усе можливе і постачає багато допомоги Україні, а "інші можуть продовжувати робити занадто мало".

Глава Мінфіну Німеччини зауважив, що ЄС є блоком цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час", при цьому він додав, що ФРН вже надає Україні половину європейської допомоги.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив він

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить відвідає столицю США 9 лютого. Там він планує провести зустріч з американським президентом Джо Байденом, де політики обговорять постачання нової допомоги для України.

Додамо, політичне та військове керівництво Греції узгодило надання Україні застарілих систем озброєння. З відкритих джерел стало відомо, що Греція володіє системами ППО "Тор", "Оса", С-300, зенітними установками ЗУ-23-2 та боєприпасами до цих типів озброєння.