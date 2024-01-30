Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Николай Тищенко рассказал о возможном увольнении Залужного — комментарий Новини.LIVE arrow

Николай Тищенко рассказал о возможном увольнении Залужного — комментарий Новини.LIVE

30 января 2024 20:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Николай Тищенко рассказал о возможном увольнении Залужного — комментарий Новини.LIVE
Николай Тищенко и корреспондент Новини.LIVE. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Нардеп Николай Тищенко прокомментировал возможное увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как указывает Тищенко, он владеет информацией об этом событии, однако оно секретно сейчас для украинского народа. Нардеп добавил, что поддерживает Президента Украины и считает, что он может принимать любые решения.

Об этом Николай Тищенко рассказал корреспонденту Новини.LIVE в Киеве.

Читайте также:

Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Тищенко подтвердил, что владеет информацией о вероятном увольнении Залужного, однако не стал раскрывать всех деталей. Он отметил, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский решает для себя зону своей ответственности.

"Президент решает для себя зону своей ответственности, а за ответственностью он перед народом сегодня номер один. То есть я считаю, что за все должен отвечать Верховный главнокомандующий. Поэтому именно Зеленский решает, готов ли он идти в бой и поворачиваться спиной или нет. Поэтому это решение президента", — сказал Тищенко.

На вопрос о том, что все же нардеп знает об увольнении нынешнего главнокомандующего ВСУ и правдивая ли это информация, Тищенко подчеркнул, что эти данные являются конфиденциальными и добавил, что не может поделиться ими. По его словам, сейчас нужно обдумывать что, кому рассказывать и не сеять раздор в стране.

"К сожалению, даже той информацией, которой я владею, она инсайдерская. Я не могу сегодня поделиться ею с обществом. Потому что, когда ты уже имеешь военный опыт, есть уже понимание, что можно говорить во время такого большого горя для нашего государства, а что нельзя, поэтому не нужно раскачивать лодку, а надо немножко собраться как один. Ссориться надо заканчивать, эта ссора, которая сегодня происходит внутри государства, может привести к очень роковым событиям", — подчеркнул депутат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал Главнокомандующему ВСУ уйти с должности. Однако Валерий Залужный не собирается писать рапорт об отставке.

Добавим, в Офисе Президента уже решили вопрос об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его может заменить глава ГУР Кирилл Буданов или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Владимир Зеленский
Николай Тищенко
Украина
Валерий Залужный
увольнение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме