Николай Тищенко рассказал о возможном увольнении Залужного — комментарий Новини.LIVE

Николай Тищенко и корреспондент Новини.LIVE. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE

Нардеп Николай Тищенко прокомментировал возможное увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как указывает Тищенко, он владеет информацией об этом событии, однако оно секретно сейчас для украинского народа. Нардеп добавил, что поддерживает Президента Украины и считает, что он может принимать любые решения.

Об этом Николай Тищенко рассказал корреспонденту Новини.LIVE в Киеве.

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Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Тищенко подтвердил, что владеет информацией о вероятном увольнении Залужного, однако не стал раскрывать всех деталей. Он отметил, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский решает для себя зону своей ответственности.

"Президент решает для себя зону своей ответственности, а за ответственностью он перед народом сегодня номер один. То есть я считаю, что за все должен отвечать Верховный главнокомандующий. Поэтому именно Зеленский решает, готов ли он идти в бой и поворачиваться спиной или нет. Поэтому это решение президента", — сказал Тищенко.

На вопрос о том, что все же нардеп знает об увольнении нынешнего главнокомандующего ВСУ и правдивая ли это информация, Тищенко подчеркнул, что эти данные являются конфиденциальными и добавил, что не может поделиться ими. По его словам, сейчас нужно обдумывать что, кому рассказывать и не сеять раздор в стране.

"К сожалению, даже той информацией, которой я владею, она инсайдерская. Я не могу сегодня поделиться ею с обществом. Потому что, когда ты уже имеешь военный опыт, есть уже понимание, что можно говорить во время такого большого горя для нашего государства, а что нельзя, поэтому не нужно раскачивать лодку, а надо немножко собраться как один. Ссориться надо заканчивать, эта ссора, которая сегодня происходит внутри государства, может привести к очень роковым событиям", — подчеркнул депутат.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал Главнокомандующему ВСУ уйти с должности. Однако Валерий Залужный не собирается писать рапорт об отставке.

Добавим, в Офисе Президента уже решили вопрос об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его может заменить глава ГУР Кирилл Буданов или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.