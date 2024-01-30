Микола Тищенко розповів про можливе звільнення Залужного — коментар Новини.LIVE

Нардеп Микола Тищенко та кореспондент Новини.LIVE. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Нардеп Микола Тищенко прокоментував можливе звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як вказує Тищенко, він володіє інформацією про цю подію, однак вона є секретною зараз для українського народу. Нардеп додав, підтримує Президента України і вважає, що він може ухвалювати будь-які рішення.

Про це Микола Тищенко розповів кореспонденту Новини.LIVE у Києві.

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Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Тищенко підтвердив, що володіє інформацією про ймовірне звільнення Залужного, однак не став розкривати всіх деталей. Він зауважив, що зараз Президент України Володимир Зеленський вирішує для себе зону своєї відповідальності.

"Президент вирішує для себе зону своєї відповідальності, а за відповідальністю він перед народом сьогодні номер один. Тобто я вважаю, що за все має відповідати Верховний головнокомандувач. Тому саме Зеленський вирішує, чи готовий він йти в бій та повертатися спиною, чи ні. Тому це рішення президента", — сказав Тищенко.

На питання про те, що все ж нардеп знає про звільнення нинішнього Головнокомандувача ЗСУ і чи це правдива інформація, Тищенко підкреслив, що ці дані є конфіденційними і додав, що не може поділитися ними. За його словами, зараз потрібно обмірковувати що, кому розповідати і не сіяти розбрат у країні.

"На жаль, навіть тією інформацією, якою я володію, вона є інсайдерською. Я не можу сьогодні поділитися нею з суспільством. Тому що, коли ти вже маєш досвід військовий, є вже розуміння, що можна казати під час такого великого горя для нашої держави, а що не можна, тому не треба розгойдувати лодку, а треба трошечки зібратися як один. Сваритися треба закінчувати, ця сварка, яка сьогодні відбувається всередині держави, може призвести до дуже фатальних подій", — наголосив депутат.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже пропонував Головнокомандувачу ЗСУ піти з посади. Однак Валерій Залужний не збирається писати рапорт про відставку.

Додамо, в Офісі Президента вже вирішили питання щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його може замінити очільник ГУР Кирило Буданов або командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.