Трое боевиков и ранее судимых, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" и "Ахмата" провели занятия для тувинских школьников

Мясник из Бахмута, убийца и грабитель встретились со школьниками РФ — делились "опытом"
В республике Тува, входящей в состав РФ, занятия у школьников на базе пришкольного лагеря "Айтишники" провели бойцы ЧВК "Вагнер" и "Ахмата". Двое из них были фигурантами уголовных дел, третий в списке "Миротворца" за преступления в Бахмуте.
Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Вёрстка".
Чем "прославились" эти боевики
Школьников пригласили на встречу с "героями СВО", служившими в ЧВК "Вагнер", Чимитом Саая и Каадиром Монгалбии и бойцом "Ахмата" Азиатом Догдугашем.
"Вёрстка" обнаружила, что в октябре 2022 года Монгалбии был приговорен к двум годам колонии строгого режима за покушение на убийство. Как говорится в решении суда, он несколько раз ударил свою знакомую топором по голове. Вероятно, в колонии Монгалбии был завербован в ЧВК "Вагнер" и в дальнейшем получил помилование.
Догдугаш в 2009 году был фигурантом дела об ограблении. Был ли осужден по этому делу, неизвестно.
Боец ЧВК "Вагнер" Саая давно присутствует в базе "Миротворец" как российский военный преступник. Утверждается, что он участвовал в уничтожении Бахмута и убийстве граждан Украины с февраля 2022 по май 2023 года.
На встрече со школьниками боевики рассказали о своем участии в боевых действиях и поделились жизненным опытом.
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