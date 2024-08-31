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М'ясник з Бахмута, вбивця та грабіжник зустрілись зі школярами РФ — ділились "досвідом"

31 серпня 2024 02:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Троє бойовиків та раніше засуджених, що воювали у складі ПВК "Вагнер" та "Ахмату" провели заняття для тувинських школярів
Бойовик ПВК "Вагнер" на зустрічі з тувинськими школярами. Фото: "Вёрстка"
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У республіці Тува, що входить до складу РФ, заняття у школярів на базі пришкільного табору "Айтішники" провели бійці ПВК "Вагнер" та "Ахмата". Двоє з них були фігурантами кримінальних справ, третій у списку "Миротворця" за злочини у Бахмуті. —

Про це повідомляє опозиційне російське видання "Вёрстка".

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М'ясник з Бахмута, вбивця та грабіжник зустрілись зі школярами РФ — ділились "досвідом" - фото 1
Бойовики ПВК "Вагнер" та "Ахмат" у тувинській школі. Фото: Вёрстка

Школярів запросили на зустріч з "героями СВО", які служили в ПВК "Вагнер", Чимітом Саая та Каадиром Монгалбії та бійцем "Ахмата" Азіятом Догдугашем.

"Вёрстка" виявила, що в жовтні 2022 року Монгалбії був засуджений на два роки колонії суворого режиму за замах на вбивство. Як йдеться у рішенні суду, він кілька разів ударив свою знайому сокирою по голові. Ймовірно, у колонії Монгалбії був завербований у ПВК "Вагнер" і надалі отримав помилування.

Догдугаш у 2009 році був фігурантом справи про пограбування. Чи був засуджений у цій справі, невідомо.

Боєць ПВК "Вагнер" Саая давно присутній в базі "Миротворець" як російський військовий злочинець. Стверджується, що він брав участь у знищенні Бахмута та вбивстві громадян України з лютого 2022 року до травня 2023 року.

На зустрічі зі школярами бойовики розповіли про свою участь у бойових діях та "поділилися життєвим досвідом".

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