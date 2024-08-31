Троє бойовиків та раніше засуджених, що воювали у складі ПВК "Вагнер" та "Ахмату" провели заняття для тувинських школярів

М'ясник з Бахмута, вбивця та грабіжник зустрілись зі школярами РФ — ділились "досвідом"
У республіці Тува, що входить до складу РФ, заняття у школярів на базі пришкільного табору "Айтішники" провели бійці ПВК "Вагнер" та "Ахмата". Двоє з них були фігурантами кримінальних справ, третій у списку "Миротворця" за злочини у Бахмуті. —
Про це повідомляє опозиційне російське видання "Вёрстка".
Чим "прославились" ці бойовики
Школярів запросили на зустріч з "героями СВО", які служили в ПВК "Вагнер", Чимітом Саая та Каадиром Монгалбії та бійцем "Ахмата" Азіятом Догдугашем.
"Вёрстка" виявила, що в жовтні 2022 року Монгалбії був засуджений на два роки колонії суворого режиму за замах на вбивство. Як йдеться у рішенні суду, він кілька разів ударив свою знайому сокирою по голові. Ймовірно, у колонії Монгалбії був завербований у ПВК "Вагнер" і надалі отримав помилування.
Догдугаш у 2009 році був фігурантом справи про пограбування. Чи був засуджений у цій справі, невідомо.
Боєць ПВК "Вагнер" Саая давно присутній в базі "Миротворець" як російський військовий злочинець. Стверджується, що він брав участь у знищенні Бахмута та вбивстві громадян України з лютого 2022 року до травня 2023 року.
На зустрічі зі школярами бойовики розповіли про свою участь у бойових діях та "поділилися життєвим досвідом".
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