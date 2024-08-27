У Польщі двоє вагнерівців постануть перед судом

ПВК Вагнер. Фото: Reuters

В окружному суді Кракова 9 вересня розпочнеться судовий процес над двома громадянами Росії. Їх підозрюють у зв'язках із групою Вагнера та співпраці з іноземною розвідкою.

Про це повідомило видання Gazeta Krakowska у вівторок, 27 серпня.

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Прокуратура Малопольського воєводства, що спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю, висунула обвинувачення проти росіян ще в червні цього року.

Росіян обвинувачують у причетності до міжнародного збройного угруповання, яке вчиняло терористичні акти, а також у співпраці з російською розвідкою.

Слідство з'ясувало, що обвинувачені вербували найманців до групи Вагнера. Для цього вони розвішували в Кракові та Варшаві оголошення з контактною інформацією, закликаючи людей приєднуватися до ПВК "Вагнер". Крім того, вони, ймовірно, збирали дані для російської розвідки.

Крім того, обвинуваченим інкримінують співпрацю з російською розвідкою, зокрема проведення пропагандистських акцій, спрямованих на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі. Їхні дії розглядаються як частина гібридної війни, яку Росія веде проти Польщі.

"З цією метою вони розклеїли щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наклейок у Кракові та Варшаві, що дозволяло безпосередній контакт з іншими особами, відповідальними за вербування та організацію", — йдеться в повідомлені Нацпрокуратури.

Чоловіків було затримано у серпні 2023 року у Варшаві завдяки зусиллям Агенції внутрішньої безпеки Польщі. Якщо їх провину буде доведено, їм загрожує до 10 років ув'язнення.