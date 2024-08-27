В Польше двое вагнеровцев предстанут перед судом

Вербовали людей в ЧВК "Вагнер" — в Польше предстанут перед судом двое россиян
В окружном суде Кракова начнется 9 сентября судебный процесс над двумя гражданами России. Их подозревают в связях с группой Вагнера и сотрудничестве с иностранной разведкой.
Об этом сообщило издание Gazeta Krakowska во вторник, 27 августа.
В Польше будут судить двух вагнеровцев
Прокуратура Малопольского воеводства, специализирующаяся на борьбе с организованной преступностью, предъявила обвинение против россиян еще в июне этого года.
Россиян обвиняют в причастности к международной вооруженной группировке, совершавшей террористические акты, а также в сотрудничестве с российской разведкой.
Следствие выяснило, что обвиняемые вербовали наемников в группу Вагнера. Для этого они развешивали в Кракове и Варшаве объявления с контактной информацией, призывая людей присоединяться к ЧВК "Вагнер". Кроме того, они, вероятно, собирали данные для российской разведки.
Кроме того, обвиняемым инкриминируют сотрудничество с российской разведкой, в частности, проведение пропагандистских акций, направленных на дестабилизацию политической ситуации в Польше. Их действия рассматриваются как часть гибридной войны, которую Россия ведет против Польши.
"С этой целью они расклеили по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек в Кракове и Варшаве, что позволяло непосредственный контакт с другими лицами, ответственными за вербовку и организацию", — говорится в сообщении Нацпрокуратуры.
Мужчины были задержаны в августе 2023 года в Варшаве благодаря усилиям Агентства внутренней безопасности Польши. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет заключения.
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